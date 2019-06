Nastavlja se toplo i vruće vrijeme, a već u ponedjeljak stiže novi toplinski val

Toplinski val popustio je i na Jadranu te su stoga i biometeorološke prilike napokon posvuda povoljne. Takve će biti i danas, što će omogućiti kvalitetan san noću te uglavnom ugodan boravak na otvorenome danju

Vjetar tek povremeno umjeren jugoistočni, a u središnjim predjelima mjestimice južni. I ovdje će oblaci biti prava rijetkost, a uz vedrinu bit će toplije nego danas, između 30 i 32°C. Jutarnja temperatura od 14 do 16°C.

I u vedroj Dalmaciji buru će zamijeniti vjetar s mora koji će pružati blago osvježenje tijekom vrućeg dana. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24°C, a dnevna do 33°C.

Svježe jutro bit će i u gorju te u unutrašnjosti Istre, a duž obale i dalje toplo. Bit će vedro, samo u gorju uz poneki oblačak. Popodnevna temperatura od 28°°C u gorskoj Hrvatskoj do 32°C na obali gdje će još u noći biti mjestimice jake bure. Ona će danju oslabjeti i okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak.

Podjednaka temperatura i na jugu zemlje, gdje će se na nebu također vidjeti samo sunce. Danju će puhati umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenome i sjeverozapadnjak. Pritom more malo do umjereno valovito, temperature od 24 do 26°C.

Na sunčanom će Jadranu i jutranja i dnevna temperatura u novome tjednu rasti, pa će ponovno biti umjerena i velika opasnost od toplinskog vala. Pokoji pljusak u srijedu je moguć samo lokalno, uglavnom na sjevernom dijelu. Tijekom vrućih dana osvježavat će nas vjetar s mora - sjeverozapadni i zapadni, a u srijedu će prolazno podno Velebita zapuhati jaka bura.