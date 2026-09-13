DRAMATIČNA NOĆ

Vatrogasac u zadnji čas spasio ženu u Milni: 'Držala se za mul, već je poplavila'

M.Č.

13.09.2026 u 22:24

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj
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Žena je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-a Split. Iz bolnice su ranije u nedjelju izvijestili da je životno ugrožena, a tijekom poslijepodneva objavljeno je da joj se stanje stabiliziralo

Vatrogasac DVD-a Pakoštane Ivan Vučkov spasio je 76-godišnju ženu koja je tijekom subotnje evakuacije u Milni pala u more. Pronašao ju je iscrpljenu i promrzlu kako se drži za mul, dok je u blizini bjesnio požar, prenosi 24sata.

Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
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Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

‘Na sekundu sam se udaljio van i čuo sam neki ženski glas koji je tražio pomoć. Kasnije sam došao dolje i ugledao ženu kako se drži za mul. Nije mi baš bilo svejedno. Bila je dosta iscrpljena i već je poplavila’, ispričao je Vučkov.

Evakuirano je oko 400 turista i djelatnika. Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

U tom je trenutku pomagao kolegi vaditi prozore kako bi lakše gasili kuću. Žena mu je rekla da ju je ondje poslao suprug te da želi samo dovršiti knjigu. Zbog natopljene odjeće i potpune iscrpljenosti nije je mogao izvući sam pa mu je priskočio kolega.

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‘Onda je došao još jedan kolega koji mi je pomogao da je dignem gore jer ju nisam baš mogao sam podignuti. Bila je natopljena odjeća na njoj i nije baš ni tada imala snage da mi pomogne’, kazao je.

Vozilo Hitne pomoći zbog vatre u kući i oko nje nije moglo stići do mula. Vatrogasci su zato ženu položili na pronađenu plahtu i prenijeli je do medicinskog tima.

‘Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo’, rekao je Vučkov.

Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
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Požar na Braču Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

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