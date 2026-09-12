Muškarac koji je ubio ženu u Slatini počinio suicid u zatvoru

Istražni zatvorenik M. P., osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini, počinio je u subotu samoubojstvo u Zatvoru u Zagrebu
Iz Ministarstva pravosuđa izvijestili su da je muškarac pronađen oko 15.30 sati. Riječ je o osumnjičeniku za ubojstvo žene koje se dogodilo u utorak.
O njegovoj smrti obaviještena su sva nadležna tijela, a policija provodi očevid. U tijeku su i druga postupanja kojima se utvrđuju sve okolnosti događaja.
Ne ustručavajte se tražiti pomoć
- Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb
Nazovite broj 01/23 76 470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.
- Hrabri telefon
Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.
Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 11 61 11.
A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800 - 0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.
- Psihološki centar TESA
Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana. Nazovite na broj 01/48 28 888 radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet na adresu psiho.pomoc@tesa.hr.