Smrad paljevine širi se Kaštelima: Gori skladište Eurogardena

"Dojavu o požaru u prodajnom centru Eurogarden dobili smo u 17,33 sati nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji gase vatru i u večernjim satima," rekli su Hini u DVD-u Kaštel Sućurac.

Dodali su kako požar nije lokaliziran te da u tom centru gori skladišni prostor.