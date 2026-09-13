ŠIRI SE CRNI DIM

Smrad paljevine širi se Kaštelima: Gori skladište Eurogardena

M.Č./Hina

13.09.2026 u 21:59

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Vatrogasci 193
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U prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu u nedjelju predvečer izbio je požar koji je zahvatio skladišni prostor, doznaje se od vatrogasaca

"Dojavu o požaru u prodajnom centru Eurogarden dobili smo u 17,33 sati nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji gase vatru i u večernjim satima," rekli su Hini u DVD-u Kaštel Sućurac.

Dodali su kako požar nije lokaliziran te da u tom centru gori skladišni prostor.

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Iznad centra širi crni dim, a mještani Kaštela su rekli da se osjeća i miris paljevine.

Zbog požara je za sav promet zatvoren dio Ceste dr. Franje Tuđmana, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija

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