Smrad paljevine širi se Kaštelima: Gori skladište Eurogardena

U prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu u nedjelju predvečer izbio je požar koji je zahvatio skladišni prostor, doznaje se od vatrogasaca
"Dojavu o požaru u prodajnom centru Eurogarden dobili smo u 17,33 sati nakon čega su na teren izašli vatrogasci koji gase vatru i u večernjim satima," rekli su Hini u DVD-u Kaštel Sućurac.
Dodali su kako požar nije lokaliziran te da u tom centru gori skladišni prostor.
Iznad centra širi crni dim, a mještani Kaštela su rekli da se osjeća i miris paljevine.
Zbog požara je za sav promet zatvoren dio Ceste dr. Franje Tuđmana, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija