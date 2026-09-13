Otkriven divlji deponij - i to uz ZET-ovo okretište; Grad: 'To je organizirani kriminal'

Građanska inicijativa ‘Za naš Črnomerec’ upozorila je na ilegalno odlagalište otpada uz ZET-ovo okretište u Zagrebu. Tvrde da je područje djelomično zatrpano građevinskim materijalom, željezom, plastikom i drugim otpadom, a devastirana su i dva jezera pokraj bivšeg atomskog skloništa, nedaleko od stare ciglane.

‘Nedavno posječena šuma na tom devastiranom području omogućila je uvid u tu ilegalnu deponiju’, poručili su iz inicijative, dodajući: ‘Ovo je prevažna tema i ona se tiče 800.000 stanovnika Zagreba i 40.000 stanovnika Črnomerca.’

Komunalno redarstvo početkom rujna obavilo je terenski očevid, odgovorili su iz Grada Zagreba za Index. Utvrđuju se vlasništvo nad česticama, obuhvat onečišćenog područja te vrsta i procijenjena količina otpada. Ako se pokaže da je zemljište privatno, a počinitelj ostane nepoznat, komunalni redar vlasniku ili posjedniku nekretnine može naložiti uklanjanje i zbrinjavanje otpada preko ovlaštene osobe.c