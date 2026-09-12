Maloljetnik koji je izbo školskog kolegu maltretirao ga je još u osnovnoj

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za napad nožem u odgojno-obrazovnoj ustanovi na Trešnjevci. Na teret mu se stavljaju pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva dviju zaposlenica ustanove te povreda prava devetero djece.
Prema neslužbenim informacijama Indexa, osumnjičeni je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još dok su pohađali osnovnu školu. Tada je bila riječ o verbalnom zlostavljanju koje je sada kulminiralo napadom. Izvori upućeni u slučaj navode i da je bilo poznato kako napadač ima psihičkih problema.
Svladali ga djelatnici ustanove
Napad se dogodio u petak, 11. rujna, oko 8 sati u ustanovi na području Voltinog. Policija sumnja da je maloljetnik nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika te 59-godišnju zaposlenicu, svjesno im ugrozivši život.
Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu 59-godišnju zaposlenicu, no svladali su ga djelatnici ustanove i zadržali do dolaska policije.
Osumnjičen za povrfedu djetetovih prava
U neposrednoj blizini napada nalazilo se još devetero maloljetnika. Budući da je događaj kod njih izazvao strah za vlastiti život, osumnjičenik je prijavljen i za povredu djetetovih prava.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja i ispitivanja predan je pritvorskom nadzorniku, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.