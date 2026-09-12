Maloljetnik koji je izbo školskog kolegu maltretirao ga je još u osnovnoj

Prema neslužbenim informacijama Indexa , osumnjičeni je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još dok su pohađali osnovnu školu. Tada je bila riječ o verbalnom zlostavljanju koje je sada kulminiralo napadom. Izvori upućeni u slučaj navode i da je bilo poznato kako napadač ima psihičkih problema.

Svladali ga djelatnici ustanove

Napad se dogodio u petak, 11. rujna, oko 8 sati u ustanovi na području Voltinog. Policija sumnja da je maloljetnik nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika te 59-godišnju zaposlenicu, svjesno im ugrozivši život.

Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu 59-godišnju zaposlenicu, no svladali su ga djelatnici ustanove i zadržali do dolaska policije.

Osumnjičen za povrfedu djetetovih prava

U neposrednoj blizini napada nalazilo se još devetero maloljetnika. Budući da je događaj kod njih izazvao strah za vlastiti život, osumnjičenik je prijavljen i za povredu djetetovih prava.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja i ispitivanja predan je pritvorskom nadzorniku, priopćila je Policijska uprava zagrebačka.