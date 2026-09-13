VIDEO Strašne snimke iz svemira: Pogledajte kako se brački požar širio od četvrtka do danas

Satelitski prikaz prati razvoj požara tijekom četiri dana , od njegovih početnih žarišta do golemog opožarenog područja koje je ostalo iza vatrene stihije.

‘Razvoj požara na Braču pokazuje koliko se vatra u ekstremnim uvjetima može brzo proširiti’, poručili su iz New Age Solutionsa, tvrtke koja koristi napredni satelitski sustav OroraTech.

Objavljena snimka omogućuje da se iz satelitske perspektive prati kako se požar širio od 10. do 13. rujna. Upravo je brzina njegova širenja bila jedan od najvećih problema vatrogascima. Ekstremno suha vegetacija i snažan vjetar omogućavali su vatri da se brzo proširi na nova područja, dok su se pojedina žarišta nakon smirivanja ponovno aktivirala.

Vatrogasci su tijekom najkritičnijih trenutaka branili naselja i turističke objekte, a stotine ljudi morale su biti evakuirane iz područja ugroženih vatrom.