STRAVIČNE SCENE

VIDEO, FOTO Pogledajte što je ostalo od resorta na Braču: Turisti se jedva spasili

M.Č.

13.09.2026 u 20:43

Posljedice požara u resortu Gava
Posljedice požara u resortu Gava Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin
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Požar na Braču u subotu navečer spalio je turistički kompleks Gava u uvali Osibova, zbog čega je evakuirano oko 400 gostiju i djelatnika

Požar se širio velikom brzinom, a turistima je ostalo vrlo malo vremena za reakciju. Gosti su ispričali da se situacija pogoršala u samo nekoliko minuta te da je ubrzo počeo gorjeti i restoran u resortu. Ljudi su usmjereni prema plaži, odakle je organizirana njihova evakuacija.

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Jedna češka turistkinja ispričala je da se vatra približila na svega pet metara od njihove sobe te da su stvari morali spakirati u nekoliko trenutaka.

Evakuirano je oko 400 turista i djelatnika. Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

Među gostima je zavladala panika, osobito među obiteljima s djecom i starijim ljudima. Turisti su opisali plač i vrisak djece dok su pokušavali pobjeći pred vatrom. Posebno dramatične trenutke proživjela je obitelj iz Bosne i Hercegovine koja se s bebom našla između požara i mora. Dok su se sklanjali prema obali, užareni komad pao je bebi na glavu i zapalio joj kosu. Otac je uspio ugasiti vatru, a dijete je nakon svega ostalo neozlijeđeno.

Posljedice požara u resortu Gava na Braču
  • Posljedice požara u resortu Gava na Braču
  • Posljedice požara u resortu Gava na Braču
  • Posljedice požara u resortu Gava na Braču
  • Posljedice požara u resortu Gava na Braču
  • Posljedice požara u resortu Gava na Braču
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Požar devastirao resort Gava na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

Evakuacija Gave bila je dio znatno šire akcije na Braču, tijekom koje je brodovima s ugroženih područja evakuirano gotovo 700 ljudi.

Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
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Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ministar turizma Tonči Glavina najavio je procjenu štete na smještajnim i ugostiteljskim objektima te državne mjere pomoći, upozorivši da je za dio turističkih objekata na pogođenom području sezona praktički završena.

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