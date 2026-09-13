VIDEO, FOTO Pogledajte što je ostalo od resorta na Braču: Turisti se jedva spasili

Požar na Braču u subotu navečer spalio je turistički kompleks Gava u uvali Osibova, zbog čega je evakuirano oko 400 gostiju i djelatnika

Požar se širio velikom brzinom, a turistima je ostalo vrlo malo vremena za reakciju. Gosti su ispričali da se situacija pogoršala u samo nekoliko minuta te da je ubrzo počeo gorjeti i restoran u resortu. Ljudi su usmjereni prema plaži, odakle je organizirana njihova evakuacija.

Jedna češka turistkinja ispričala je da se vatra približila na svega pet metara od njihove sobe te da su stvari morali spakirati u nekoliko trenutaka.

Evakuirano je oko 400 turista i djelatnika. Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barišin

Među gostima je zavladala panika, osobito među obiteljima s djecom i starijim ljudima. Turisti su opisali plač i vrisak djece dok su pokušavali pobjeći pred vatrom. Posebno dramatične trenutke proživjela je obitelj iz Bosne i Hercegovine koja se s bebom našla između požara i mora. Dok su se sklanjali prema obali, užareni komad pao je bebi na glavu i zapalio joj kosu. Otac je uspio ugasiti vatru, a dijete je nakon svega ostalo neozlijeđeno.

Požar devastirao resort Gava na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin







+67 Požar devastirao resort Gava na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

Evakuacija Gave bila je dio znatno šire akcije na Braču, tijekom koje je brodovima s ugroženih područja evakuirano gotovo 700 ljudi.

Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+59 Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL