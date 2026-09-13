VIDEO Veliki požar u Kaštel Sućurcu: Planulo skladište Eurogardena

Veliki požar izbio je u nedjelju oko 19 sati u skladištu vrtnog centra Eurogarden u Kaštel Sućurcu, potvrdili su iz DVD-a Mladost
Požar je izbio u skladištu centra Eurogarden, a na teren su odmah upućene vatrogasne snage.
‘Dim je gust i crn, a na mjesto su stigli i vatrogasci i Hitna. Užasno izgleda’, rekao je čitatelj 24 sata koji se nalazi u blizini požarišta.
Vatrogasci su potvrdili da je intervencija u tijeku te objavili snimku gašenja.
Zatvoren dio Tuđmanove ceste
Zbog požara i vatrogasne intervencije zatvorena je Tuđmanova cesta od Lidla do skretanja za Ulicu Braće Radić. Vozači se stoga upućuju na korištenje alternativnih pravaca dok traje gašenje.