gusti crni dim

VIDEO Veliki požar u Kaštel Sućurcu: Planulo skladište Eurogardena

M. Šu.

13.09.2026 u 20:16

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Vatrogasci-193/Facebook
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Veliki požar izbio je u nedjelju oko 19 sati u skladištu vrtnog centra Eurogarden u Kaštel Sućurcu, potvrdili su iz DVD-a Mladost

Požar je izbio u skladištu centra Eurogarden, a na teren su odmah upućene vatrogasne snage.

‘Dim je gust i crn, a na mjesto su stigli i vatrogasci i Hitna. Užasno izgleda’, rekao je čitatelj 24 sata koji se nalazi u blizini požarišta.

Vatrogasci su potvrdili da je intervencija u tijeku te objavili snimku gašenja.

Zatvoren dio Tuđmanove ceste

Zbog požara i vatrogasne intervencije zatvorena je Tuđmanova cesta od Lidla do skretanja za Ulicu Braće Radić. Vozači se stoga upućuju na korištenje alternativnih pravaca dok traje gašenje.

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