Vatrogasni zapovjednik otkrio rizičan potez kojim su zaustavljali požar: 'Nekad ne uspije, ovaj put jest'

‘Bilo je poprilično apokaliptično.’ Tim riječima vatrogasni zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan opisuje noćnu borbu s požarom na području Milne. Vatra je bila toliko brza da je odsjekla pojedine objekte prije nego što su vatrogasci uspjeli doći do njih, zbog čega su se morali probijati kroz plamen kako bi provjerili ima li unutra ljudi i izvukli ih

Uvala Duboka kod Milne danas izgleda pusto i sablasno. Ondje gdje je donedavno bilo zelenilo ostalo je spaljeno područje, a tijekom noći upravo se na tom području vodila jedna od najtežih bitaka s požarom. ‘Vatra je bila brža u samom početku. Sve objekte koje vidite ispred nas vatra je zatvorila prije nego što smo mogli doći do njih’, ispričao je Martinić Dragan za RTL. Vatrogascima nije preostalo drugo nego krenuti prema objektima kroz požar. ‘Morali smo ići kroz samu vatru do ljudi da bismo ih mogli izvući. Zapravo nismo ni znali ima li nekoga unutra ili nema. Vjerujemo da je bilo apokaliptično za njih jer znamo koliko je bilo apokaliptično za nas’, rekao je.

‘Branili smo kuću po kuću’ Taktika je bila jednostavna, ali iznimno opasna – napredovati od objekta do objekta. ‘Branimo kuću, riješimo ako je netko unutra, prijeđemo na drugu i tako dok nismo došli do kraja’, opisao je zapovjednik. U jednom trenutku vatrogasci su pribjegli i protupožaru, tehnici u kojoj se kontrolirano pali vegetacija ispred nadolazeće vatrene fronte kako bi se požaru oduzelo gorivo. ‘Nekad je malo rizična, ali u nekim momentima, kad izgubite prednost, nemate sredstava za gašenje ili je fronta prevelika, možete uz određeno znanje iskoristiti vatru da steknete prednost. Nekad ne uspije, meni je ovaj put uspjelo. Rezultat je bio pozitivan’, rekao je.

Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+59 Požar na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Oko 200 ljudi ostalo okruženo vatrom u resortu Najveći izazov čekao ih je u turističkom resortu. Prema riječima vatrogasnog zapovjednika, u jednom trenutku ondje se nalazilo oko 200 ljudi, dok je vatra već okružila područje. ‘Resort nam je bio prioritet, prioritet su nam bili ljudi, a resort je bio vrhunac prioriteta jer je najviše ljudi bilo na jednoj mikrolokaciji’, rekao je. Evakuacija u tom trenutku više nije bila sigurna. ‘Kad smo zatekli pun hotel, veliki je izazov bio kako ih izbaviti van. Vatra nas je već bila okružila i nije bilo jednostavno moguće da ih na siguran način izvadimo.’ Vatrogasci su tada donijeli odluku da ljude zadrže unutar čvrstog objekta. ‘Nije bilo druge mogućnosti nego da ih na siguran način spremimo u čvrstu građevinu, dobro zatvorimo radi dima i pokušamo obraniti građevinu s njima’, opisao je.

Požar devastirao resort Gava na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin







+67 Požar devastirao resort Gava na Braču Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin