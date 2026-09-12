Anakonda pronađena na obali Dunava: Žena ju uočila dok se sunčala

Šetačica je na obali Dunava u Donjoj Bavarskoj naišla na nesvakidašnji prizor – zmiju dugu više od dva metra. Pokazalo se da je riječ o južnoameričkoj anakondi, daleko od njezina prirodnog staništa
Šezdesetšestogodišnja žena uočila je zmiju dok se sunčala na obali Dunava kod Kirchrotha, u okrugu Straubing-Bogen. Odmah joj je bilo jasno da se ne radi o vrsti koja prirodno živi na tom području, prenosi Euronews.
‘Bila je dulja od zmija koje ovdje viđamo’, ispričala je policiji.
Bjelouške i Eskulapove bjelice uobičajene su u toj regiji. Obje su neotrovne, a Eskulapova bjelica može narasti do gotovo dva metra.
Potvrđeno da se radi o anakondi
Na teren su stigli policajci i vatrogasci, zajedno sa stručnjakom za gmazove koji je brzo utvrdio da je riječ o anakondi, velikoj zmiji iz porodice udava koja potječe iz Južne Amerike.
Prema svemu sudeći, životinja je dulje vrijeme držana u zatočeništvu. Prilikom hvatanja nije pružala otpor.
Držanje anakonde u Bavarskoj dopušteno je samo pod strogim uvjetima. Velike zmije iz porodice udava prema bavarskom su zakonodavstvu svrstane među ‘opasne životinje divljih vrsta’.
Mogu težiti i 200 kilograma
Anakonde mogu narasti do devet metara i težiti čak 200 kilograma. Manji primjerci uglavnom se hrane pticama, koje mužjacima ostaju glavni plijen tijekom cijelog života. Ženke nakon odrastanja i spolnog sazrijevanja prelaze na krupniji plijen, uključujući sisavce poput kapibara i mladih jelena te gmazove poput kajmana.
Plijen usmrćuju stezanjem, a zatim ga gutaju cijelog.