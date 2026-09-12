Anakonda pronađena na obali Dunava: Žena ju uočila dok se sunčala

Šezdesetšestogodišnja žena uočila je zmiju dok se sunčala na obali Dunava kod Kirchrotha, u okrugu Straubing-Bogen. Odmah joj je bilo jasno da se ne radi o vrsti koja prirodno živi na tom području, prenosi Euronews.

‘Bila je dulja od zmija koje ovdje viđamo’, ispričala je policiji.

Bjelouške i Eskulapove bjelice uobičajene su u toj regiji. Obje su neotrovne, a Eskulapova bjelica može narasti do gotovo dva metra.