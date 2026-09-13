Policajci progovorili o stanju u zatvoru: 'Ljudi spavaju na podu, mjesta se izmišljaju'

‘Svi oni prolaze određenu proceduru koja jest, međutim, pitanje se postavlja koliko je ta procedura kvalitetna jer uz samu pravosudnu policiju nedostaje i drugog osoblja koje čini zatvorski sustav - od psihologa, psihijatara, medicinskog osoblja, tretmana i sveg ostalog. Na papiru je jedno, u stvarnosti je drugo i na kraju krajeva sve ovo dosada gotovo svakodnevno demantira situacije koje se događaju u zatvorskom sustavu, na što mi upozoravamo već godinama’, rekao je Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije (SPPH) za Dnevnik.hr.

U zatvorskoj ćeliji obavljen je očevid , izuzeti su tragovi i provedeni razgovori. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak navečer i prošao redovitu proceduru, čiju kvalitetu u Sindikatu dovode u pitanje.

Osumnjičenik je bio procijenjen kao rizičan pa nije smješten sam. Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić rekao je da je boravak s drugim zatvorenicima trebao biti preventivni mehanizam, no unatoč tome uspio je počiniti samoubojstvo.

Kako je do toga došlo, još se utvrđuje. Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da su u tijeku policijski očevid i druga postupanja radi utvrđivanja svih okolnosti.

Sindikat upozorava da slučaj treba promatrati i u kontekstu problema koji godinama opterećuju zatvorski sustav.

Premalo policajaca i mjesta u zatvorima

‘Premalo ima i pravosudnih policajaca i ljudi u zatvorima i vi ne možete kvalitetno odrađivati sav svoj posao koji trebate jer jednostavno ne stignete. Ljudi spavaju po podovima, na podu, nemaju krevete, madrac je na podu, mjesta se izmišljaju. Nek ministar kaže koliko imamo smještajnog kapaciteta, ovdje ima 550 predviđeno, a zadnjih 10 godina je više od tisuću, znači sto posto pretkapacitirani, neki zatvori i 200 posto’, kazao je Krešo.

Penić, međutim, smatra da se ne može zaključiti da bi veći broj pravosudnih policajaca spriječio samoubojstvo. Naglasio je da je broj službenika bio uobičajen kao i svakog vikenda.

O eventualnoj internoj kontroli odlučivat će se nakon obdukcijskog nalaza i izvješća nadležnih službi. Zatvor u Zagrebu dostavit će Središnjem uredu za zatvorski sustav očitovanje s dokumentacijom, nakon čega će se odlučiti postoji li potreba za dodatnom provjerom.

Sindikat traži da se utvrdi broj zatvorenika na jednog policajca

U Sindikatu strahuju da će se na tome stati te traže da se utvrdi koliko su zatvorenika službenici u smjeni morali nadzirati, kakvi su bili uvjeti smještaja i kako je procijenjen rizik.

‘Kadija vas tuži, kadija vas sudi, vrlo jednostavno. Unutarnju kontrolu će poslat zatvorski sustav pod čijom je ingerencijom unutarnja kontrola. Zatvorski sustav je trebao osigurati dovoljan broj mjesta i pravosudnih policajaca, onda o čemu mi pričamo’, izjavio je Krešo.

Slučaj u Slatini već je otvorio pitanja o radu institucija. Utvrđeni su propusti policije, provjerava se postupanje DORH-a, a nakon samoubojstva osumnjičenika pod povećalom je i postupanje unutar zatvorskog sustava.