Varhelyi u Beogradu predstavio novu metodologiju proširenja EU: Umjesto pojedinačnih poglavlja - klasteri

Europski povjerenik za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelyi predstavio je u četvrtak u Beogradu novu metodologiju proširenja EU srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je pohvalio napore Europske komisije i poručio da on ima 'osobne simpatije' za nova pregovaračka načela

Varhelyi je istaknuo namjeru Bruxellesa da se napreduje u procesu pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom kako bi se do samita u Zagrebu ažurirala izvješća u nastojanju da Europsko vijeće dade 'zeleno svjetlo' za otvaranje pregovora s te dvije zemlje.

'Napredak na Zapadnom Balkanu postoji i ja ga želim ubrzati. Želim do kraja svog mandata imati bar jednu zemlju iz ove regije spremnu za pristupanje i nadam se da ću u Srbiji za to imati parnera', rekao je Varhelyi na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s Vučićem.

Vučić je naveo kako je 'prilično skeptičan kad je riječ o daljnjem širenju i proširenju EU', ali da u novoj metodologiji 'ne vidi problem, već mnogo šansi za Srbiju u ponuđenim klasterima'.

'Tu su za nas od ključnog značaja ekonomska poglavlja, tu možemo uraditi mnogo toga, kao i u području poljoprivrede, a onda bismo imali značajne mogućnosti za daljnje unaprijeđenje u tim područjima', rekao je Vučić, naglasivši kako Srbija 'sve vrijeme mora raditi na fundamentalnim poglavljima 23 i 24' o vladavini prava.

Vučić je s Verhalyiem razgovarao i o regionalnoj inicijativi 'mini Shengen' o slobodnom protoku roba, usluga, kapitala i ljudi i poručio kako Srbija želi postati i dio Shengenskog sporazuma, ustvrdivši da ima sigurnosne kapacitete kojima može Europi jamčiti sigurnost.

Varhelyi je na pitanje novinara koje bi načelo savjetovao Srbiji, neizravno sugerirao da bi Beograd trebao prihvati novu metodologiju, uz ocjenu da 'zemlje pojedinačno trebaju pogledati strategiuju koju slijede i plan reformi kako bi ih uskladili s nacionalnim prioritetima'.

On je poručio da 'za cjelokupnu regiju odnosi između Srbije i Kosova predstavljaju ključno pitanje' i da zato trebaju zajednički doći do rješenja, ali je istaknuo kako je to 'osjetljiva stvar' te da je 'vrlo oprezan u komentarima da dvije zemlje trebaju sjesti zajedno'.

'Prvi korak mora učiniti Kosovo – ukinuti pristojbe jer će bez toga biti teško, možda i nemoguće nastaviti pregovore', ocijenio je Varhely.

Uoči današnje zajedničke tiskovne konferencije s Vučićem Oliver Varhelyi je s ministricom za europske integracije Jadrankom Joksimović potpisao Financijski sporazum IPA 2019.