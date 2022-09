Vanjskopolitička analitičarka Rakić: Putin neće upotrijebiti nuklearno oružje, bit njegove karijere je sijanje straha

Svojim današnjim govorom, pozivom na djelomičnu mobilizaciju te 'zvecnjanjem' nuklearnim oružjem ruski predsjednik Vladimir Putin zabrinuo je svjetske čelnike diljem svijeta, no stručnjaci su složni u jednom, izvjesno je da nuklearno naoružanje neće biti upotrebljeno

Ide li Putin na sve ili ništa, trebamo li se bojati eskalacije sukoba i nuklearnih prijetnji - sve su to teme o kojima je u RTL Direktu govorila vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Na pitanje što misli o Putinovom govoru, Rakić je odgovorila:

"Prije svega on se obraća vlastitom narodu i svijetu. Vlastitom narodu da dokaže da je jak i u pravu i da ono što oni čine je da zaštite vlastiti narod jer to područje istočne Ukrajine smatra svojim bez obzira na referendume. Što se tiče svijeta, želi pokazati čvrstoću, da ne odustaje i ponovno ponavlja da će upotrijebiti najsavršenije oružje, čak i nuklearno oružje. Svi mi znamo koje bi posljedice bile. Bez obzira na to što se govorilo o njegovom zdravlju i mentalnim sposobnostima mislim da niti jedan čak ni državnik tipa Putina ne bi upotrijebio. Ono što je bit njegove karijere je sijanje straha. Strah vas blokira. Mislim da se svijet ne boji, da je svjestan koliko je ozbiljna situacija, ali da se ne boji i to je velika razlika."