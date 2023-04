Vakula objavio prognozu za uskrsni vikend: Ništa od sunčanih, toplih dana

Zna se da će povremene mjestimične oborine biti, ali ne i gdje točno i kada. Stoga će se češće nego inače spominjati: "promjenjivo", "ponegdje", "moguće" i "vjerojatno". Naravno, pritom će u dosta mjesta kiša i izostati, i to osobito na Jadranu, gdje će neki dani čak biti i pretežno sunčani - trenutačno najvjerojatnije ponedjeljak i srijeda. Povremena kiša na većini je Jadrana moguća u nedjelju i utorak. No nemojte se začuditi ako već u subotu čujete sasvim suprotno, prenosi HRT .

U nastavku slijedi detaljnija, u petak poslijepodne aktualna prognoza po područjima za sljedeće dane.

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačna i za travanj razmjerno hladna. Srećom "minusi" će izostati, ali u većini mjesta ne i povremena kiša u malim količinama - vrlo vjerojatno po iznosu i manjim od vrijednosti najniže temperature, koja će biti od 2 do 4 °C. Tijekom dana pak najviša oko 10 °C.

U središnjoj Hrvatskoj podjednaka, uz ipak malo veći raspon - od oko 8 °C u oblačnom Međimurju do oko 11 °C u promjenjivijoj Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. Povremena mjestimična kiša moguća je posvuda, ali će vjerojatno ostati i suhih mjesta.

Promjenjivo oblačno, ponegdje uz malo kiše bit će i u našim najzapadnijim krajevima. Štoviše, u višem gorju može pasti i malo snijega. Nakon u noći i ujutro slabe do umjerene bure okrenut će na podjednako jugo, a navečer će na sjevernom Jadranu jačati bura pa će u noći na Uskrs podno Velebita lokalno vjerojatno biti i olujnih udara. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti -2 do 3 °C, uz more 4 do 9 °C, a najviša 14, 15 °C, u nižem gorju oko 10 °C.