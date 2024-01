Vakula dao prognozu za iduće dane, otkrio što ga inače najviše smeta

'Snijeg još uvijek pada. Srećom, djeluje mi, barem prema sadašnjim podacima, da neće biti onih pola metra, 40 centimetara, ali mislim da je i ovo svakako za upozorenje. Evo, najnoviji podatak na postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati Ogulin ima 22 centimetra snijega, što nije mala količina u vrlo kratkom vremenu. Pleso ima 17 centimetara, park Zavižan 20 centimetara, Karlovac 15 centimetara. Dakle, velika promjena, najavljivana, iako nam nisu vjerovali. Nažalost, ono što me najviše smeta, kad Državni hidrometeorološki zavod objavi upozorenje, i to ne samo žutog, nego narančastog, pa čak i crvenog stupnja najvišeg, opet imamo nesavjesne vozače koji krše propise', naglasio je meteorolog Zoran Vakula. za Dnevnik HRT-a.

Dan ranije kada je bila južina mnogi su bili skeptični da će danas padati snijeg, no meteorolozi su ga najavljivali.

Ono što će veće probleme stvarati je buretina - olujna, čak i orkanska bura, do sada su zabilježeni udari bure negdje oko 140 km/h. Vrlo vjerojatno, gotovo sam siguran, da će tijekom noći biti i žešće bure, koja će potrajati tijekom subote sve do večernjih sati. Nastavit će se ograničenja u prometu sve do sutra navečer, a onda slijedi stabilizacija vremenskih prilika i u smislu vjetra, ne samo oborine, u nedjelju, prognozirao je Vakula.