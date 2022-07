[UŽIVO] Zatvorena birališta u Splitu: Puljak uvjerljivo vodi, osvaja više od 65 posto?

Točno u 19 sati zatvorena su birališta u drugom krugu izvanrednih izbora u Splitu, na kojem su građani novog gradonačelnika birali između dosadašnjeg Ivice Puljka i HDZ-ovog kandidata Zorana Đogaša. Prvi rezultati Državnog izbornog povjerenstva očekuju se oko 20 sati

19.16 Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva grada Splita Dražen Maravić izjavio je u nedjelju nakon zatvaranja birališta da je u drugom krugu prijevremenih izbora prijavljeno pet slučajeva kršenja izborne šutnje.

19.07 Neće biti dobro, priznao je neslužbeno za tportal jedan od vodećih splitskih HDZ-ovaca. 'Izlaznost je čak i manja nego u prvom krugu, ništa bitno se nije promijenilo, očekujemo poraz', kazao je za tportal.

HDZ-ov nestranački kandidat Zoran Đogaš za HRT je kazao da očekuje pobjedu. Komentirao je i slabu izlaznost. 'Ne znam koliko je to moja odgovornost, ja sam tu tri mjeseca. Ali da je odgovornost političara u gradu Splitu, to je apsolutno tako. Ovo je možda jedna od najjačih poruka koju možemo čuti, sedamdesetak posto građana ne izađe na izbore. To je jasna i glasna poruka. Hvala svima onima koji su izašli na birališta, ali hvala i onima koji su rekli "nije možda vrijeme za to, nisu baš sjajni uvjeti". Stanje duha u Splitu je trenutno takvo kakvo jest, to moramo prihvatiti', rekao je Đogaš za HRT.

Zoran Đogaš novinarima se povjerio da nakon objave rezultata izbora odlazi na treću večer Ultra festivala.