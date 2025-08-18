daljnji koraci

Šuta: Rok za napuštanje Splita brodu Moby Drea istječe u ponedjeljak

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 13:40

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Rok za napuštanje Splita brodu Moby Drea, temeljem rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture istječe u ponedjeljak, a gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako je rješenje izvršno te da očekuje odgovor Ministarstva o daljnjim koracima

Ministarstvo je 11. kolovoza izdalo rješenje kojim se brodu nalaže da napusti teritorijalno more Republike Hrvatske u roku od sedam dana, zbog sumnje na nezakonito zbrinjavanje otpada. Riječ je o brodu koji je privezan u brodogradilištu Brodosplit radi remonta i uklanjanja oko 300 tona azbestnih ploča, što je izazvalo zabrinutost dijela javnosti i potaknulo tri prosvjeda građanske inicijative Zdravi Split.

“Pošto je Ministarstvo izdalo rješenje, negdje sam u medijima čitao da ono nije izvršno samo po sebi. Ono je izvršno bez obzira, ako se bilo kakav pravni slijed potegne od strane vlasnika broda ili Brodosplita, to ne utječe na njegovo izvršenje. Dakle, rješenje je izvršno i brod bi, po meni osobno, trebao napustiti Split u zadanom roku”, izjavio je Šuta.

Prosvjed građana protiv dolaska broda Moby Drea s azbestom u Brodosplit Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je kako je u kontaktu s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te da tijekom dana očekuje službeni odgovor o tome je li vlasnik broda poduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršilo rješenje.

