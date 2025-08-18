Šuta: Rok za napuštanje Splita brodu Moby Drea istječe u ponedjeljak

Ministarstvo je 11. kolovoza izdalo rješenje kojim se brodu nalaže da napusti teritorijalno more Republike Hrvatske u roku od sedam dana, zbog sumnje na nezakonito zbrinjavanje otpada. Riječ je o brodu koji je privezan u brodogradilištu Brodosplit radi remonta i uklanjanja oko 300 tona azbestnih ploča, što je izazvalo zabrinutost dijela javnosti i potaknulo tri prosvjeda građanske inicijative Zdravi Split.

“Pošto je Ministarstvo izdalo rješenje, negdje sam u medijima čitao da ono nije izvršno samo po sebi. Ono je izvršno bez obzira, ako se bilo kakav pravni slijed potegne od strane vlasnika broda ili Brodosplita, to ne utječe na njegovo izvršenje. Dakle, rješenje je izvršno i brod bi, po meni osobno, trebao napustiti Split u zadanom roku”, izjavio je Šuta.