[FOTO/VIDEO] Puljak: 'Odmah sutra započinjemo s velikim poslom, bit ću gradonačelnik svih građana Splita'

Nakon uvjerljive pobjede u drugom krugu izbora Ivica Puljak, novi/stari gradonačelnik Ivica Puljak obratio se javnosti

Puljak se na početku zahvalio onima koji su mu dali glas, ali i onima koji su izašli na izbore, a nisu glasali za njega. 'Ja ću biti gradonačelnik svih građana Splita. Građani su dali jasni poruku da je ovaj smjer koji smo postavili posljednjih mejseci, da je to smjer kojim žele da gradimo Split. Ono što će se događati u Splitu sljedeće tri godine je ono što će biti nacrt za življenje koji će pratit svi građani Hrvatske i to će biti primjer kako jedan grad može nakon 30 godina modela gdje je privatni interes bio iznad javnog...kako su ti modeli pobijeđeni i sada će se upravljati an drugačiji način. Pozivam sve građane Hrvatske da prate što se događa u Splitu', rekao je Puljak.