Hrvatske ceste iskupljuju se za nemar: 'U ceste Splita i okolice uložit ćemo 500 milijuna eura'

Damir Petranović

18.08.2025 u 13:21

Radovi bi mogli započeti koncem iduće godine
Radovi bi mogli započeti koncem iduće godine
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i vršitelj dužnosti predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (HC) Ivica Budimir predstavili su predstojeća ulaganja u cestovnu infrastrukturu ovog grada i okolice koja je Šuta predstavio kao 'generacijski pothvat'

Po Budimirovim riječima, na širem području ovog grada trenutno traju investicije vrijedne 160 milijuna eura, a pripremaju se nove u visini od oko 500 milijuna eura čime će se, kako se izrazio, 'ostvariti najava premijera Andreja Plenkovića da će u idućem razdoblju fokus biti na ulaganjima u infrastrukturu Splita i Splitsko-dalmatinske županije'.

Između ostalog, odlukom Ministarstva prometa iz gradskih u državne pravce prekategorizirani su neizgrađeni dio Vukovarske ulice, Puta Kamena i Puta Mostina te će ove prometnice biti izgrađene sredstvima Hrvatskih cesta.

Split projekti

Status državne prometnice dobila je kompletna Dubrovačka ulica, koja će povezivati budući most iznad Kaštelanskog zaljeva s gradskom lukom, odnosno predstavljati dio projekta 'novog ulaza u Split'.

Šuta: Ovo je povijesni iskorak

'Ovim potezima napravljen je povijesni iskorak kojim započinjemo najveći investicijski ciklus u prometnu infrastrukturu Splita', radostan je gradonačelnik Šuta.

Split projekti
Split projekti

Po njegovim riječima, samo izgradnja Vukovarske ulice kao vitalnog pravca prema istoku grada stajat će oko 30 milijuna eura, a dodatni milijuni uštedjet će se ulaganjem države umjesto grada u preostale prekategorizirane ceste.

'Formirat će se oko 9,5 kilometara duga transverzala od Poljuda na samom zapadu grada, preko Puta Supavla, Hercegovačke, Zagorskog puta, Puta Mostina i čvora Karepovac sve do Peruna, odnosno krajnjeg istoka', objasnio je Šuta.

Ivica Budimir detaljno je predstavio HC-ove investicije u Splitu i okolici: od postojećih o kojima je snimljen prigodni filmić do budućih, koje su uglavnom u fazi projektiranja ili čekaju najavljene izmjene GUP-a.

Split projekti
Split projekti

Radovi se već početkom iduće godine mogu očekivati na dovršetku Zagorskog puta kao jedne od ključnih veza između Splita i Solina, tu je zatim niz manjih zahvata poput izgradnje više 'rampi' na prilazima gradu te rekonstrukcija ili izvanredno održavanje gotovo svih državnih pravaca.

Radovi bi mogli započeti koncem iduće godine

S radovima na novih 1,1 kilometru Vukovarske ulice, za koji već postoji lokacijska dozvola, moglo bi se započeti koncem iduće godine.

'U listopadu očekujemo otvaranje ponuda za idejni projekt mosta preko Kaštelanskog zaljeva', otkrio je Budimir priznavši da će za ovaj projekt, kao i potpuno dovršenje brze ceste Split - Omiš, trebati čekati još više godina.

'Znamo da će građani teško vjerovati da se na svim ovim projektima doista i radi, ali za to treba proći neko vrijeme. Projektiranje i izdavanje dozvola zapravo je 70 posto obavljenog posla', rekao je Šuta.

Tomislav Šuta i Ivica Budimir

On sam, inače, kao i sve prethodne gradske vlasti žestoko je prozivao Hrvatske ceste zbog vidljivog izostanka državnih ulaganja u prometno iznimno zagušeno splitsko područje, na kojemu se između ostalih nalaze dvije najopterećenije točke na državnim cestama - Solin i Stobreč. U posljednjih godinu dana situacija se započela mijenjati, a i sam Budimir je po preuzimanju dužnosti priznao da je zaobilaženje Splita bilo nedopustivo.

Problematičan je i dalje prometni izlaz iz splitske gradske luke, najveće u Hrvatskoj, koji ovisi o jednom uskom mostiću na Bačvicama. Premda je prethodna gradska vlast objavila da je upravo u suradnji s Hrvatskim cestama razvijeno idejno rješenje ovog problema, Budimir i Šuta po svemu sudeći napravit će korak unatrag i ipak razmotriti i druge opcije.

Šuta je izbjegao eksplicitno reći da će do kraja njegovog mandata izlaz iz trajektne luke biti izgrađen, izjavivši da će 'učiniti sve u svojoj moći da se to dogodi'.

