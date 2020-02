Presica nacionalnog Stožera civilne zaštite: Danas upute za vrtiće i škole; priznali 'početne blage disfunkcionalnosti'

Na konferenciji za medije nacionalnog Stožera civilne zaštite, vezane uz koronavirus i održane nakon što je u srijedu ujutro potvrđena druga zaražena osoba, istaknuto je da je bilo 'početnih blagih disfunkcionalnosti' u postupanju te kako je sve pod kontrolom i da nema mjesta panici. Danas će se izdati upute za vrtiće i škole

'Nakon pojave virusa slijedi određena panika, no za nju nema utemeljenja. Možemo biti zabrinuti u određenoj mjeri. U Italiji već treći, četvrti dan sve normalno funkcionira osim u zonama u kojima su uvedene restriktivne mjere', napomenuo je.

'Siguran sam da držimo situaciju pod kontrolom i da nam se neće dogoditi da ona eskalira, no to ne ovisi samo o nama, već i o samom virusu. Nema znakova da se događa išta izvan naše kontrole', poručio je Beroš.

'Dane su im upute i oni se javljaju epidemiolozima. U međuvremena je proširena definicija zahvaćenih područja - Kina, Južna Koreja, talijanske pokrajine Veneto i Lombardija, a sada je to prošireno na Japan, Hong Kong i još dvije talijanske pokrajine, a to su Emilia Romagna i Piemont', potvrdio je. Epidemiolozi su već krenuli s intervjuiranjem kontakata s drugozaraženim.

Objašnjava da je prvooboljeli putovao autobusom iz Italije te je bitan jedan red ispred i jedan iza zaraženog, a oni su, kaže, pohvatali te kontakte.

Za sada prevladava mišljenje da treba pristupiti od slučaja do slučaja kada su u pitanju javna okupljanja. 'Zbog toga smo u stalnom zasjedanju i o tome intenzivno razgovaramo', kazao je Božinović.

Istaknuo je da građani ne trebaju kupovati zaštitnu opremu ni zalihe hrane.

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, kazala je kako se trude držati sve pod kontrolom i to uspijevaju. 'Tijekom noći je potvrđen drugi slučaj, to je bliski kućni kontakt. Treći bliski kontakt - prvi nalaz je negativan. Svi do sada koji su bili testirani nakon negativnih nalaza pušteni su kući. Ovi potvrđeni imaju blagu kliničku sliku i dobro su te ne očekujemo komplikacije', istaknula je.

Za većinu virusnih bolesti nema specifičnih lijekova, kaže. 'Počeli smo primjenjivati antivirusni lijek koji se koristi u liječenju HIV-a jer postoji mogućnost da bi on mogao djelovati pa smo ga primijenili. Postoji još jedan antivirusni lijek, ali on je u fazi ispitivanja i mi se možemo uključiti u tu studiju', istaknula je.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić kazao je kako se vrše provjere na najfrekventnijim graničnim prijelazima i da su neki inspektori premješteni na granice.