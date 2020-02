Pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić u Pressingu je govorio o tome koliko je Zagreb pripremljen za eventualnu eskalaciju situcacije s koronavirusom

'To mora biti svuda gdje postoje KBC-ovi, ne samo u Zagrebu, a Krizni stožer Ministarstva zdravstva će o tome izvijestiti. Sportske dvorane će biti u zadnjoj varijanti korištene za takve sluajeve', rekao je Kalinić, te naglasio kako ovo nije još doseglo velike razmjere, kao i da je Zagreb u 48 sati za vrijeme migrantske krize prihvatio 3500 ljudi.

'Ured je danas organizirao sastanak jer u Zagrebu živi 800.000 ljudi, ali stvari u gradu funkcioniraju na najbolji mogući način - imamo i opremu i obučene ljude. Sve odluke koje se tiču rada javnih, sportskih i obrazovnih ustanova su na državnoj razini, a ured je spreman to provoditi', rekao je Kalinić.

Kazao je i kako Ured ima dovoljno opreme za ovakve situacije, uključujući i zaštitne maske koje su sada u nestašici.

'Naš ured je tu opremu imao od prije u pričuvi. Najznačajniji proizvođač je ostao bez maski u svom skladištu, ali mi imamo sve što nam je potrebno. U Uredu za upravljanje kriznim situacijama smo spremni čim nam Ministarstvo da neki zahtjev.

Mi smo vježbali za slučajeve nuklearne nezgode, a oprema koja se koristi u ovim situacijama je slična. Ako je itko spreman, to je Zagreb. Ako budemo imali potencijala možemo pomoći i drugim gradovima. No to je još preuranjeno, jer imamo smao jednog oboljelog', rekao je Kalinić.

Kada je u pitanju pojačano kupovanje namirnica koje se danas primijetilo, kazao je kako je na upit onih koji snabdijevaju trgovine u centru Zagreba za produženjem dozvole boravka u zoni centra sve uputio na prave adrese.

'Snabdjevači su tražili produženje boravka u centru grada kako bi mogli isporučiti svu robu, te sam im rekao kome da se jave.

Burze su već treći dan doživjele pad, ako se ovi problemi nastave, sigurno će se broj putovanja smanjiti, a to je problem jer nam je BDP u turizmu velik i to nam je problem. Građani Hrvatske ne mogu živjeti isključivo od turizma', rekao je Kalinić.