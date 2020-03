[UŽIVO] U Hrvatskoj potvrđen jedanaesti zaraženi, Japanci stavili sve turiste iz Južne Koreje u karantenu

U Hrvatskoj je potvrđen i jedanaesti zaraženi. Ministar Vili Beroš u četvrtak je proglasio opasnost od epidemije kao administrativnu mjeru na prijedlog HZJZ-a

8.42 Mjere uvedene protiv širenja epidemije koronavirusa ostavile su u petak kod kuće gotovo 300 milijuna učenika u svijetu jer su im zatvorene škole, a ispražnjeni su i stadioni, otkazana kulturna događanja i zatvoreni vjerski objekti. Južna Koreja je, pak, prosvjedovala u petak jer je Japan donio odluku da u karantenu stavi sve južnokorejske posjetitelje na dva tjedna. <<<Pročitajte više>>>

7.58 Iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu, potvrđena je još jedna oboljela osoba novim koronavirusom, što znači da je do sada u Republici Hrvatskoj potvrđeno 11 oboljelih osoba. Radi se o bliskom obiteljskom kontaktu drugog bolesnika s koronavirusom u Varaždinu.

7.46 Često se spominje i da će, kad stignu visoke temperature i ljeto, virus nestati. No je li to uistinu tako, pitaju se mnogi s obzirom na to da je u nekim zemljama poput Singapura, Malezije i Tajlanda sad je ljeto, no ipak imaju velik broj zaraženih osoba.

'Ne može nitko od znanstvenika reći da će unutra mjesec-dva ili kad se pojavi ljeto nestati jer virusi ne ovise o ljetu, ovise o svom cikličkom širenju u populaciji, a pošto se obično pojavljuju ujesen i početkom zime onda traju par mjeseci i onda nestaju i to je poznato epidemiolozima tako da su očekivanja zbog tog ciklusa da će doći do smanjenja broja', objasnio je znanstvenik Ivan Đikić za RTL.

7.26 Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica oštro pale, nakon snažnog rasta dan prije, jer ulagači strahuju od širenja koronavirusa u SAD-u i gospodarskih posljedica. Dow Jones skliznuo je 969 bodova ili 3,58 posto, na 26.121 bod, dok je S&P 500 potonuo 3,39 posto, na 3.023 bodova, a Nasdaq indeks 3,10 posto, na 8.736 bodova.

7.20 Prema jutrošnjim podacima, od koronavirusa je zaraženo 98,426 ljudi diljem svijeta. Do sada je ukupno umrlo 3,386 osoba. S druge strane, potpuno se oporavilo 55,641 osoba, prenosi N1.

7.15 U Hrvatskoj je i dalje deset zaraženih. Ministar Vili Beroš u četvrtak je proglasio opasnost od epidemije kao administrativnu mjeru na prijedlog HZJZ-a. >>> Cijeli tekst<<<

7.00 Bolest se prem posljednjim podacima proširila na 80 država i zarazila više od 95 tisuća ljudi.