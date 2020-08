[UŽIVO] Bilježe se novi slučajevi u Sisku, Požegi i Virovitici, u pulskoj i osječkoj bolnici ima žrtava

U srijedu je bilo 358 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj 2.351. Među njima je 174 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 10 pacijenata

8.00 U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 38 slučaja zaraze korona virusom (covid-19), 36 osoba se nalazi u kućnoj izolaciji, a 2 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 247 osoba, a ukupno je testirano 5372 osobe. Na posljednjem testiranju bilo je 116 uzoraka, od kojih su 6 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

7.41 Kako se uspješno pripremiti za nove izazove na jesen posebno u svjetlu neočekivano visokih brojeva proširenosti virusa tijekom zadnja dva tjedna u Hrvatskoj. Zašto je došlo do velikog povećanja broja zaraženih i umrlih tijekom ljeta, te možemo li nešto naučiti iz toga? Imamo li dovoljno znanja i iskustva kontrolirati pandemiju do pronalaska cjepiva? Pitanja su to koja postavlja znanstvenik Ivan Đikić u svojoj najnovijoj objavi koja se tiče priprema za jesen, a u kojoj razjašnjava zašto je došlo do povećanja broja zaraženih tijekom ljeta, naglašava važnost testiranja te donošenje dosljednih poruka stožera. >>> Cijeli tekst <<<