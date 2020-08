Đikić objavio 10 točaka: Ukoliko se budemo pridržavali ovih bazičnih mjera, moći ćemo osigurati zdravlje...

Kako se uspješno pripremiti za nove izazove na jesen posebno u svjetlu neočekivano visokih brojeva proširenosti virusa tijekom zadnja dva tjedna u Hrvatskoj. Zašto je došlo do velikog povećanja broja zaraženih i umrlih tijekom ljeta, te možemo li nešto naučiti iz toga? Imamo li dovoljno znanja i iskustva kontrolirati pandemiju do pronalaska cjepiva? Pitanja su to koja postavlja znanstvenik Ivan Đikić u svojoj najnovijoj objavi koja se tiče priprema za jesen, a u kojoj razjašnjava zašto je došlo do povećanja broja zaraženih tijekom ljeta, naglašava važnost testiranja te donošenje dosljednih poruka stožera

'Prošli tjedan sam istaknuo da je situacija u Hrvatskoj ozbiljna jer imamo vrlo visoki prosjek zaraženih virusom i metastabilna jer može krenuti u oba smjera: nekontroliranog širenja s dugotrajnim posljedicama duboko u jesen ili možemo pravilnim ponašanjem i odgovornošću osigurati zdravlje, školovanje i gospodarstvo na jesen i zimu. Najvažnije je da ne plašimo i zbunjujemo javnost toplo hladnim vijestima, nego treba informirati građane o točnim podacima, te biti odgovoran za donesene odluke. Mišljenja sam da ukoliko se budemo na vrijeme pripremili i dosljedno pridržavali ovih bazičnih mjera moći ćemo osigurati zdravlje, zaštititi socijalno ugrožene, potaknuti gospodarstvo, održati turizam i omogućiti neometano školovanje tijekom jeseni i zime', kaže Ivan Đikić te navodi deset točaka.