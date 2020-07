[UŽIVO] Na stolu pooštravanje mjera; Raste broj slučajeva u Slavoniji; u Primorsko-goranskoj županiji još oboljelih s maturalne zabave, ali sjajne vijesti iz riječkog KBC-a

'Treba to segmentalno ići. Trebamo zadržati maske gdje više ljudi boravi duže vrijeme, poput trgovačkih centara', kaže Capak. Po njemu, imamo dovoljno kapaciteta u bolnicama, s pet ljudi na respiratoru.

'Mislimo da možemo savladati svaku situaciju s turistima', ističe.

Koliko ima nogometnih izornika u Hrvatskoj, toliko ima i epidemiologa, komentirao je dalje.

'Mi smo epidemiolozi educirani da procijenimo rizik može li netko biti zaražen ili ne. Apeliram da se sluša što epidemiolozi govore', kaže Capak.

7.07 Broj oboljelih u svijetu približava se brojci od 12 milijuna.

6.55 Ako se u Hrvatskoj bude povećavao broj zaraženih na svadbama, ozbiljno se razmišlja o tome da se donese odluka po kojoj bi se za početak ograničio broj sudionika na tim proslavama, doznaje se od ministra zdravstva Vilija Beroša.

'Mi ćemo i dalje pratiti situaciju i ako ona bude eskalirala, odnosno bude li se povećavao broj zaraženih, morat ćemo nešto napraviti. Do same zabrane imamo mogućnost ograničavanja broja osoba na svadbama, no ja se iskreno nadam da do toga neće doći', rekao je za Hinu ministar Beroš.