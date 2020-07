U Zagrebu 13 novooboljelih, za šestero se ne zna gdje su se zarazili

U Zagrebu je 13 novooboljelih od koronavirusa, od kojih su većina kontakti s ranije oboljelim osobama, dok se za njih šest još uvijek ne zna točan izvor zaraze, izvijestio je u srijedu Stožer civilne zaštite Grada Zagreba

Što se tiče "drive in" testiranja kroz domove zdravlja, jučer ih je bilo 186, rekao je dodavši da gradski zdravstveni sustav funkcioniora bez osobitih poteškoća, prilagođen uvjetima koje nalaže epidemiološka situacija.

Bandić: Produljuju se mjere za pomoć poduzetnicima

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pozvao je na razboritost, strpljenje, samoodgovornost i samodisciplinu. Zamolio je mlade koji idu u klubove ili na mjesta gdje boravi všie ljudi da čuvaju svoje roditelje, djedove i bake.

Bandić je najavio da se sve mjere za pomoć poduzetnicima koje su u Gradu Zagrebu aktivirali 1. travnja i koje su trebale vrijediti do 1. srpnja produljuju na sljedeća tri mjeseca, do 1. listopada. Rekao je da će pratiti situaciju sa Covidom pa će onda vidjeti hoće li i koliko produljiti te mjere. Podsjetio je da je riječ o oslobađanju najamnine za poduzetnice i poduzetnike u zagrebačkim prostorima, oslobađanja plaćanja zakupa javnih površina kad su u pitanju terase i kiosci, pa do 30-postotnog oslobađanja komunalne naknade zagrebačkim poduzetnicima.