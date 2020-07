Okupljanja u Sloveniji ograničena na deset ljudi, a više uz evidenciju sudionika

Slovenska vlada je zbog rasta slučajeva koronavirusa u srijedu ograničila javna i privatna okupljanja na najviše deset ljudi, a više od toga samo uz obvezu evidentiranja sudionika, izjavio je glasnogovornik vlade za Covid-19 Jelko Kacin. Govoreći na konferenciji za novinare, kazao je da se to odnosi na javne i privatne prostore, no da će se pod posebnim uvjetima dopustiti i okupljanje do 50 ljudi ako organizator dobije dozvolu te preda podatke o imenima, mjestima prebivanja i brojem telefona okupljenih.

Evidencija bi se čuvala i smjela koristiti najviše mjesec dana, kako bi epidemiolozi mogli lakše pronaći i izolirati kontakte za slučaj da se s takvih skupova utvrdi neka pozitivna osoba na covid-19, dodao je Kacin. Tu je odluku vlada donijela nakon što su posljednjih dana glavne točke lokalnih prijenosa koronavirusa bila veća druženja i zabave, na primjer u gostionicama, privatnim prostorima ili na vjenčanjima.