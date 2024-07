Uživajte u osvježenju, neće dugo trajati. Evo što nas čeka

Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura koja će se brzo širiti prema srednjem Jadranu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 16 do 20, na Jadranu oko 23. Najviše dnevne temperature od 28 do 33. U utorak i srijedu hladnije s povremenom kišom u obliku grmljavinskih pljuskova. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 25, a na Jadranu do 29.

Od četvrtka povratak visokih temperatura zraka te će do kraju tjedna ponovo porasti na visokih 36 do 38 stupnjeva. Pritom, UV indeks je vrlo visok. Temperatura mora bit će od 26 do 28 stupnjeva, osim uz obalu gdje je pritok hladne vode iz vrulja snizio tempraturu za dva do tri stupnja.

Temperature rijeka su ugodne za kupanje, od 20 do 25 stupnjeva, koliko je izmjereno u Dravi i Dunavu.