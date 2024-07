Toplinski val ide kraju, ali nitko ne zna koliko ih je još moguće: Sigurna su samo nevremena

Izvještava se da je više ljudi umrlo u Italiji, a upozorenja na ekstremne vrućine i smrtonosnu opasnost i dalje se izdaju za zemlje od Portugala, preko Rumunjske, do Cipra.

'Sve to ima veze s prilično postojanim vremenskim uzorkom velikih razmjera', objašnjava Lars Lowinski , meteorolog iz meteorološke službe Weather & Radar.

Tamo gdje se susreću dvije zračne mase - od južne Francuske i Alpa do baltičkih država - bilo je nekoliko krugova jake kiše i jakih grmljavinskih oluja s velikom tučom i jakim vjetrovima, dodaje Lowinski.

Kada se predviđa prestanak toplinskih valova u južnoj Europi?

Temperature su bile oko 6-12 Celzijevih stupnjeva iznad prosječnih vrijednosti za to doba godine, raspirujući šumske požare i zahtijevajući rekordnu potrošnju energije. Neka su područja donijela posebne planove hlađenja, uključujući otvaranje klimatiziranih prostora i zabranu rada na otvorenom da bi se zaštitili ljudi.

Neuobičajeno vruće vrijeme nastavit će se još nekoliko dana, prema Weather & Radaru, s temperaturama koje će ponovno porasti na 35-40 Celzijevih stupnjeva u Srbiji, Italiji, Albaniji, Grčkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj.

'Ovaj prodor hladnijeg, svježijeg zraka početkom sljedećeg tjedna također bi ponegdje mogao izazvati jake grmljavinske oluje, osobito diljem Balkana', kaže on.

Talijanska meteorološka stranica IlMeteo također upozorava na ovu mogućnost, s grmljavinskim olujama predviđenim za mnoga područja zemlje u nedjelju.

Unatoč smanjivanju toplinskog vala, temperature će i dalje ostati visoke do kraja mjeseca. AccuWeather predviđa da će biti 'od nižih do srednjih 30 stupnjeva' u mnogim mjestima u južnoj Europi do 25. srpnja.

Koliko se još ekstremnih toplinskih valova očekuje diljem Europe ovog ljeta?

Predviđanje toplinskih valova - posebice njihovog intenziteta i trajanja - ostaje izazov, a stručnjaci nisu sigurni što nas čeka do kraja ljeta.

Međutim stariji meteorolog AccuWeathera Tyler Roys kaže da je malo vjerojatno da ćemo vidjeti reprizu ovotjedne rasprostranjene vrućine od Italije do Ukrajine.