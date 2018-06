Uživajte u današnjem suncu, ljeto se možda neće tako brzo vratiti

U četvrtak ljeto, a u petak u većini Hrvatske kao da je bila jesen, ne samo zbog oblaka i kiše, nego i zbog svježine - poslijepodne je u većini krajeva bilo i za više od 10 °C hladnije nego u četvrtak. Nakon mjestimičnih problema sa zahladnjenjem, te još više - olujnom burom i obilnom kišom, u noći slijedi razvedravanje u gotovo cijeloj Hrvatskoj pa će jutro na kopnu biti relativno svježe, ponegdje i maglovito, a na Jadranu će još biti umjerene i jake bure i sjeverozapadnjaka

U središnjoj Hrvatskoj ujutro mjestimice može biti magle , a danju će biti djelomice sunčano uz uglavnom slab vjetar. Ujutro prilično svježe s najnižom temperaturom između 8 i 11 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano . U gorju tijekom dana umjereno oblačno, a ujutro po kotlinama mogućnost magle. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima.

Najviša temperatura na sjevernom Jadranu oko 25 °C, a najniža oko 15 °C, dok će po kotlinama gorske Hrvatske ujutro biti samo od 6 do 8 °C. U Dalmaciji sunčano, uz umjerenu do jaku buru, a poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak i većinom umjereno valovito more. Najniža jutarnja temperatura od 12 °C u Zagori do 17 °C na otocima, a najviša dnevna između 22 i 27 °C.