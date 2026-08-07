Trump potpisao najkontroverzniju naredbu dosad

Ograničavanje državljanstva po rođenju bio je jedan od glavnih prioriteta u obračunu republikanskog predsjednika s imigracijom, a Bijela kuća posebno je usmjerena na ono što naziva 'porođajni turizam', u kojem trudnice strankinje putuju u SAD kako bi rodile.

Nisu pravno obvezujuće

Nakon neuspjeha na Vrhovnom sudu 30. lipnja, Trump je pozvao Kongres da djeluje, ali se u četvrtak odlučio za izvršne naredbe koje utvrđuju politiku, ali nisu pravno obvezujuće. Sud je rekao da je Trumpov raniji pokušaj ograničavanja državljanstva po rođenju bio neustavan.

Administracija tvrdi da nova direktiva ne spada u granice presude Vrhovnog suda, koja mu dopušta proširenje tko bi se smatrao nepodobnim za državljanstvo po rođenju, uključujući one koji bi došli u svrhu 'porođajnog turizma'. Te kategorije, navodi se u Trumpovoj naredbi, "ne spadaju pod pravilo državljanstva po rođenju kako je objavio Vrhovni sud".