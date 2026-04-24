Uzbuna na Baltiku: Poljski F-16 presreli dva ruska vojna zrakoplova

‘ Poljski F-16 presreli su dva ruska Su-30 iznad Baltika. Svako ugrožavanje sigurnosti Poljske i regije naići će na trenutačan odgovor NATO-a’, napisao je Tomczyk na društvenoj mreži X.

Dva poljska borbena zrakoplova F-16 presrela su dva ruska vojna zrakoplova tipa Su-30 iznad Baltičkog mora, objavio je zamjenik poljskog ministra obrane Cezary Tomczyk.

Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Każde naruszenie bezpieczeństwa Polski i regionu spotka się z natychmiastową reakcją NATO.

Ovo nije prvi takav incident posljednjih tjedana. Početkom mjeseca Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga objavilo je da su poljski lovci presreli i ruski izviđački zrakoplov Il-20 iznad istog područja, navodi Polskie radio.

Iz poljske vojske tada su pojasnili da presretanja nisu pokazivanje sile, već standardna mjera nadzora zračnog prostora.

‘Svrha je brza identifikacija letjelica koje ne odgovaraju na kontrolu zračnog prometa, nemaju odgovarajući plan leta ili krše pravila’, naveli su.

Dodali su da takvi postupci omogućuju procjenu potencijalne prijetnje i, po potrebi, poduzimanje mjera poput promjene smjera leta ili prisiljavanja na slijetanje.

Praćenje aktivnosti ruskog zrakoplovstva dio je NATO-ove misije nadzora zračnog prostora iznad baltičkih država i Baltičkog mora, u kojoj sudjeluju i poljski i saveznički zrakoplovi.