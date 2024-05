Sudarila se dva vlaka u Beogradu, četiri osobe u bolnici, poznat je i uzrok nesreće

RTS je objavio da im je iz Željeznica Srbije rečeno da su dvije osobe ozlijeđene Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za RTS da je evakuirano devet osoba.

'Odmah po primljenoj dojavi da je došlo do sudara, na lice mjesta su izašle jake policijske snage, kao i 25 vatrogasaca-spasilaca sa sedam vozila, s obzirom na to da ekipe Hitne pomoći nisu mogle prići mjestu sudara', rekao je ministar. Dodao je da su vatrogasci uspjeli doći do osoba u tunelu i da su evakuirali devet ozlijeđenih koje su predali ekipama Hitne pomoći. Dačić je naglasio da najvažnije da u sudaru nije bilo poginulih. Ministar prometa Goran Vesić rekao je da će promet kroz podzemni tunel biti normaliziran najkasnije do sutra u podne.

Vesić je također rekao da očevici tvrde da je nesreću skrivio putnički vlak koji je prošao dok mu je signalizacija govorila da ne smije proći te da je udario u teretni vlak koji je čekao na dozvolu za prolaz. Dodao je i da je uzrok nesreće ljudski faktor.

'Pregledano je 13 osoba, četiri su prevezene u Klinički centar. Među njima su strojovođa i kondukter, koji su zadobili prijelome, kao i dva putnika', rekao je Vesić. Dodaje da je osim toga devet putnika pregledano i pušteno kući, budući da nisu imali nikakve ozljede.