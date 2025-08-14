Dačić optužio prosvjednike: 'Vidjeli smo jezive napade na državu'

Tijekom prosvjeda u srijedu navečer i u noći na četvrtak ozlijeđeno je više desetaka građana i policajaca, te sedmorica pripadnika posebne postrojbe Vojske Srbije za osiguranje štićenih osoba, priopćio je u četvrtak srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, optuživši demonstrante da su nanijeli najveći broj ozljeda.
Više gradova Srbije u srijedu navečer i poslije ponoći bilo je poprište sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji su opsjedali lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) nakon nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.
Najžešći sukobi bili su u Novom Sadu, gdje je izazvan i požar u stranačkim prostorijama SNS-a.
Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.
Ministar unutarnjih poslova Dačić priopćio je danas da je ozlijeđeno 27 policajaca i 70 do 80 građana, navodeći da su najveći broj povreda nanijeli "blokaderi", kako je nazvao sudionike građanskih i studentskih prosvjeda.
"Nazočili smo ogromnoj agresiji, jezivim napadima na državu, objekte i imovinu drugih političkih partija. Blokaderi su ovdje ozlijedili građane u najvećem broju, više nego policiju, vidi se da policija nije provocirala, niti izazivala napade", rekao je Dačić selektivno pozvanim medijima.
Dodao je da je okupljanja bilo "na 90 lokacija u Srbiji", ustvrdivši da je na skupovima bio veći broj pristaša SNS-a "nego onih koji su ih napadali".
Dačić je naveo da je ozlijeđeno oko 70 do 80 ljudi, navodeći da se čekaju liječnička izvješća o stupnju njihovih ozljeda.
Privedeno je 47 osoba i podnijeto 47 prekršajnih i pet kaznenih prijava, a privođenja su i dalje i tijeku, i "radi se na identifikaciji da bi za 48 sati bili sankcionirani svi koji su prekršili zakon i narušili javni red i mir", naveo je Dačić.
On je rekao kako se u javnosti "manipuliralo podatkom" da su vatreno oružje koristile pristaše koje su branile prostorije SNS-a u Novom Sadu, potvrdivši ranije priopćenje Vojske Srbije da je riječ o pripadniku postrojbe vojne policije za posebne namjene "Kobre" koja je "obavljala zadatak na osiguranju određene osobe", ne navodeći identitet te štićene osobe.
Pripadnik "Kobri" rekao je da je pucao u zrak radi upozorenja i da bi zaštitio sebe i svoje kolege od napada.
Oporbena parlamentarna Demokratska stranka (DS) zatražila je danas od načelnika Glavnog stožera VS-a generala Milana Mojsilovića da odgovori i objasni zbog čega su pripadnici "Kobri" bili angažirani tijekom sinoćnjih prosvjeda u Novom Sadu.
Nevladina udruga Centar za istraživanje sigurnosti (CIB) osudila je uporabu vatrenog oružja pripadnika VS-a u Novom Sadu, naglasivši da je taj čin "vrlo opasan" i ukazala da Zakon o vojsci afirmira princip političke neutralnosti njezinih pripadnika i stogo zabranjuje sudjelovanje na skupovima s političkom konotacijom.
Glavni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva Nenad Stefanović izjavio je danas da će "agresivno nasilničko ponašanje" ispoljeno sinoć biti kažnjeno sukladno zakonu i poručio da se "nasilju mora stati na kraj".
Studentski pokret u Srbiji danas je, nakon sinoćnjih prosvjeda diljem zemlje u kojima su ozlijeđeni deseci demonstranata i policajaca, optužio vlast da je pokušala izazvati građanski rat i ponovno pozvali predsjednika Srbije Vučića da raspiše prijevremene parlamentarne izbore.
U obraćanju sinoć oko ponoći Vučić je optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti. U dramatičnom tonu ustvrdio je kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili batinašima i blokaderima"
Predstavnici oporbe i pojedini analitičari ukazali su da je sinoćnjim obraćanjem Vučić izišao izvan ustavnih oblasti, obraćajući se dominatno kao predstavnik stranke kojoj pripada i čiji je predsjednik bio do svibnja 2023. godine.