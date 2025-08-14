Dačić optužio prosvjednike: 'Vidjeli smo jezive napade na državu'

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Najžešći sukobi bili su u Novom Sadu, gdje je izazvan i požar u stranačkim prostorijama SNS-a.

Više gradova Srbije u srijedu navečer i poslije ponoći bilo je poprište sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji su opsjedali lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) nakon nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

Ministar unutarnjih poslova Dačić priopćio je danas da je ozlijeđeno 27 policajaca i 70 do 80 građana, navodeći da su najveći broj povreda nanijeli "blokaderi", kako je nazvao sudionike građanskih i studentskih prosvjeda.

"Nazočili smo ogromnoj agresiji, jezivim napadima na državu, objekte i imovinu drugih političkih partija. Blokaderi su ovdje ozlijedili građane u najvećem broju, više nego policiju, vidi se da policija nije provocirala, niti izazivala napade", rekao je Dačić selektivno pozvanim medijima.

Dodao je da je okupljanja bilo "na 90 lokacija u Srbiji", ustvrdivši da je na skupovima bio veći broj pristaša SNS-a "nego onih koji su ih napadali".

Dačić je naveo da je ozlijeđeno oko 70 do 80 ljudi, navodeći da se čekaju liječnička izvješća o stupnju njihovih ozljeda.

Privedeno je 47 osoba i podnijeto 47 prekršajnih i pet kaznenih prijava, a privođenja su i dalje i tijeku, i "radi se na identifikaciji da bi za 48 sati bili sankcionirani svi koji su prekršili zakon i narušili javni red i mir", naveo je Dačić.

On je rekao kako se u javnosti "manipuliralo podatkom" da su vatreno oružje koristile pristaše koje su branile prostorije SNS-a u Novom Sadu, potvrdivši ranije priopćenje Vojske Srbije da je riječ o pripadniku postrojbe vojne policije za posebne namjene "Kobre" koja je "obavljala zadatak na osiguranju određene osobe", ne navodeći identitet te štićene osobe.

Pripadnik "Kobri" rekao je da je pucao u zrak radi upozorenja i da bi zaštitio sebe i svoje kolege od napada.

Oporbena parlamentarna Demokratska stranka (DS) zatražila je danas od načelnika Glavnog stožera VS-a generala Milana Mojsilovića da odgovori i objasni zbog čega su pripadnici "Kobri" bili angažirani tijekom sinoćnjih prosvjeda u Novom Sadu.

Nevladina udruga Centar za istraživanje sigurnosti (CIB) osudila je uporabu vatrenog oružja pripadnika VS-a u Novom Sadu, naglasivši da je taj čin "vrlo opasan" i ukazala da Zakon o vojsci afirmira princip političke neutralnosti njezinih pripadnika i stogo zabranjuje sudjelovanje na skupovima s političkom konotacijom.

Glavni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva Nenad Stefanović izjavio je danas da će "agresivno nasilničko ponašanje" ispoljeno sinoć biti kažnjeno sukladno zakonu i poručio da se "nasilju mora stati na kraj".

Studentski pokret u Srbiji danas je, nakon sinoćnjih prosvjeda diljem zemlje u kojima su ozlijeđeni deseci demonstranata i policajaca, optužio vlast da je pokušala izazvati građanski rat i ponovno pozvali predsjednika Srbije Vučića da raspiše prijevremene parlamentarne izbore.

U obraćanju sinoć oko ponoći Vučić je optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti. U dramatičnom tonu ustvrdio je kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili batinašima i blokaderima"

Predstavnici oporbe i pojedini analitičari ukazali su da je sinoćnjim obraćanjem Vučić izišao izvan ustavnih oblasti, obraćajući se dominatno kao predstavnik stranke kojoj pripada i čiji je predsjednik bio do svibnja 2023. godine.