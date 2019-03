Uspon i pad obitelji Pevec: Krenuli su iz garaže, širili se do točke pucanja, a danas mole građane za kunu

skida im kapu

Ljubenko: Jednu stvar nitko osim Peveca nije napravio

Stručnjak za trgovačko pravo Mićo Ljubenko, koji je bio predstavnik nekoliko vjerovnika Peveca, za tportal ističe jednu stvar zbog kojoj Pevecu skida kapu.

'On je pravodobno objavio istinu o svom stanju i omogućio preživljavanje firme. To je samo on uspio napraviti i to vrlo transparentno. Poslao je cirkularno pismo s pozivom na sastanak svojih vjerovnika u hotelu Antunović i tamo okupio 300, 400 direktora, a to nitko osim njega nije napravio. Takvim okupljanjem vjerovnika dobrim dijelom na kraju je omogućio konstruktivan i pozitivan ishod za tvrtku', komentira Ljubenko.

Nakon stečaja, u koji je Pevec gurnula država, što Zdravko Pevec naziva presedanom jer, tvrdi, i banke i dobavljači su prihvatili plan restrukturiranja, tvrtka je nastavila uspješno poslovati. Kod Agrokora, kaže Ljubenko, toga nije bilo. No, slično kao i kod propalog carstva Ivice Todorića, Pevec se širio na druge gospodarske grane i prebacivao novac na tvrtke unutar grupacije.