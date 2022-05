Usluga za uslugu: HDZ-u treba dvotrećinska većina, ljevica planira ugurati pravo na pobačaj u Ustav

Svaki put kada je jedna politička opcija pokrenula postupak ustavnih promjena, morala je pristati i na mijenjanje nekih odredbi koje nisu bile planirane. Jedna takva trgovina mogla bi se dogoditi i oko aktualnih izmjena ustava u članku kojim je definiran referendum

SDP, Socijaldemokrati i zeleno-lijevi blok već dugo traže da se odredi kvorum za referendum i smanji broj potpisa potrebnih da bi ga Sabor raspisao, pa u slučaju da HDZ to predloži, vrlo brzo bi došlo do dogovora.

No, kad je HDZ-ovac Dražen Bošnjaković, predsjednik saborskog Odbora za Ustav, rekao da njegova stranka nije odustala od ustavnih promjena u vezi referenduma i da će se s tim krenuti u predstojećem razdoblju, u dijelu oporbe počeli su razmišljati što bi se još moglo staviti u Ustav. I prvi izbor je logičan, pravo na pobačaj, budući da SDP, Možemo! i ostali o tome upravo razgovaraju.

'Ovisi, naravno, što će HDZ predložiti, ali mi se slažemo s promjenom ustavnih odredbi referenduma. Jesmo za to da se broj referendumskih potpisa smanji, da to ne bude više 10 posto od ukupnog broja birača, i za to smo da se odredi neki prag za referendum. Ali, želimo i da u Ustav uđe pravo na slobodnu odluku o pobačaju i zašto se onda ne bi pokrenuo proces postizanja političkog konsenzusa i o tome. Nije u pitanju ucjena, jednostavno smo dužni iskoristiti sve institucionalne opcije koje imamo', rekla je Novom listu Sandra Benčić, predsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka.