Uskoro obnova 'varaždinskog vodotornja'

Nakon 56 godina, otkako je izgrađena, zgrada Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, popularni 'varaždinski vodotoranj' konačno će biti obnovljena na temelju ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade koji su u petak potpisali župan Radimir Čačić i direktor varaždinske tvrtke 'Mepro' Darko Varga

Župan Čačić najavio je da bi radovi, koji će početi za 15-ak dana, trebali biti gotovi za 10 mjeseci, a zgrada dobiti potpuno novu vizuru.

'Napravit će se nova fasada, nova izolacija koja će zgradu energetski dići iz kategorije D u kategoriju B, a uštede će, samo na energetici, biti 150 do 200 tisuća kuna na godinu. Ide i dopuna kompletne klime, novi ulaz s proširenjima s platformom za osobe s invaliditetom', rekao je Čačić i dodao da su radovi povjereni tvrtki koja u Varaždinu već radi nekoliko velikih projekata te vjeruje da će sve biti dovršeno u dogovorenom roku.

Direktor tvrtke 'Mepro' d.o.o. rekao je kako im je svaki projekt izazov. 'Ovo će biti vrlo kompleksan posao jer se radovi izvode na visini od 40 metara i na otvorenome', dodao je.

Čačić je rekao kako su iz tvrtke 'Odašiljači i veze' skinuli svoje odašiljače s krova, a sve ostalo će se micati postupno, s istekom ugovora, nakon čega slijedi sanacija krova, za što je natječaj upravo raspisan.

'Želimo da ta vizualna poruka prvorazrednoga, modernoga objekta koju Varaždin treba slati stanovnicima i posjetiteljima bude što bolja, pa će i rasvjetne oznake biti ugovorene u natječaju, u okviru sljedećih 10-15 dana', rekao je i dodao da će u dodatne radove biti uloženo pet milijuna kuna.

Investicijama tu nije kraj budući da slijedi i opremanje objekta.

'To slijedi sukcesivno, iz tekućih troškova, zato jer mi preuzimamo službe koje su u zgradi. To je naš objekt', rekao je Čačić i dodao da su u njemu državne službe, ali on će sada doći u sastav županije.