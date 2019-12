Usklađeni statuti bolnica sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Bandić kaže da mu 'cmoljenje' Nogala 'ništa ne znači'

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine na sjednici su u ponedjeljak većinom glasova prihvatili statute bolnica sedam bolnica i specijalnih ustanova čiji je osnivač Grad te uskladila sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a oporba tvrdi da je tako ispunjen formalni uvjet za smjenu ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak

Sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti usklađen je statut Klinike za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijske bolnice 'Sveti Ivan', Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Specijalne bolnice za plućne bolesti, Specijalne bolnice za bolesti dišnog sustava djece i mladeži Srebrnjak i Kliničke bolnice 'Sveti Duh'.

Točka o usklađivanju statuta sedam bolnica čiji je osnivač Grad Zagreb sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, promatrana je u kontekstu odluke Upravnog vijeća Srebrnjaka o smjeni Bore Nogala, za koju neki tvrde da je nezakonita jer je trebalo biti imenovano sedmeročlano Upravno vijeće u mjesto sadašnjeg peteročlanog. Oporba tvrdi da su vladajući usvojili statute bolnica kako bi bili ispunjeni formalni uvjeti za smjenu.

Tomašević: Ovo je neviđena blamaža za Grad Zagreb

U ime Kluba zastupnika lijevog bloka Tomislav Tomašević ocijenio je kako je ovo neviđena blamaža za Grad Zagreb.

'Pola godine bolnice nemaju usklađene Statute, pa tako ni Srebrnjak. Blamaža je kada zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičevič kaže da to nije znala i da je to saznala u prosincu. Kako je moguće da to ne zna?', upitao je taj zastupnik.

Neviđena blamaža je, dodao je, kada to Upravno vijeće nema predstavnika Ministarstva zdravstva i kada na osnovu Gradskog kontrolnog ureda smjeni ravnatelja, a taj ured nema ovlasti stručnog nadzora.