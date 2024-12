Upaljen meteoalarm: Bura, poledica, a ponegdje i do 20 cm snijega

Za područje Kvarnera zbog olujne bure, čiji bi udari mogli dostizati brzinu do 130 kilometara na sat, za ponedjeljak je upalje crveni meteoalarm. Ostatak Hrvatske je uglavnom pod narančastim meteoalarmom i zbog opasnosti od snijega i poledice. U kontinentalnom dijelu zemlje upozorava se na snijeg koji bi u Lici mogao napadati i do 20 centimetara. Snijeg i poledica očekuju se od Slavonije, preko sjeverne Hrvatske, zagrebačke i karlovačke regije pa do Like.

U Istri i Dalmaciji upozorava se na jake udare vjetra, a u šibenskoj regiji, osim snijega, na mogućnost obilne kiše.