Unatoč žestokoj svađi, Bačić i Ostojić se složili da se pitanje pozdrava 'Za dom spremni' treba trajno riješiti

HDZ-ov Branko Bačić i SDP-ov Rajko Ostojić razmijenili su niz teških optužbi u sučeljavanju u rubrici Dvoboj Točke na tjedan N1 televizije. Zanimljivo je da se obojica slažu kako oko pozdrava 'Za dom spremni' treba donijeti novo zakonsko rješenje

Branko Bačić pohvalio se Zdravkom Bušić kao nositeljicom liste u 11. izbornoj jedinici i vodit će računa o zastupljenosti žena na listama. Nastavlja da je HDZ do sada imao žene na najodgovornijim dužnostima u državi pa nabrojao Katicu Ivanišević, Jadranku Kosor, Mariju Pejčinović Burić, Kolindu Grabar Kitarović, Ivanu Maletić, Dubravku Šuicu ...

"Sad da sam zločest pokazao bih (pokazao novinski naslov) da blagajnica HDZ-a Branka Pavošević kaže da su dokaze uništavali po nalogu Bačića, ali nisam zločest pa neću to reći. Otvoren sam, a što se tiče moje smjene, možda nas se čuvalo za drugo poluvrijeme, čuvali su mene i Holy za drugo poluvrijeme i novu Vladu", odgovorio je Ostojić.

Ostojić je na to uzvratio da može HDZ onda staviti Lovru Kuščevića , ali nije htio reći hoće li Sabo biti na listi.

"Kada govorimo o prošlosti i čuvanju za prvo ili drugo poluvrijeme, mislim da vam je vaš predsjednik stranke nanio političku štetu kada vas je stavio kao protukandidata Milanu Bandiću pa ste izgubili", rekao je Bačić Ostojiću.

Na pitanje urednice Nataše Božić Šarić oko svijesti dužnosnika da su mito i korupcija nedozvoljeni i ima li te svijesti nakon Fimi medije kaže da je on sve napravio po zakonu.

"Nikakve novce nisam nosio, dao sam izjavu na okolnost da su određena sredstva bila zatečena u HDZ-u i očitovao sam se kao glavni tajnik i to je bilo sukladno zakonu. Puno smo puta u HDZ-u rekli da je netko lopov zato što je lopov, a ne zato što je član neke stranke. Nije netko lopov zato što je iz SDP-a nego zato što je lopov", rekao je Bačić i odbacio povezivanje HDZ-a s korupcijom. Zato su, kaže, i odmah izbacili Josipu Rimac iz stranke. Uzvratio je da je u koaliciji Restart Anka Mrak Taritaš koja je morala platiti kaznu prema odluci Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Ostojić na pitanje treba li svaki političar koji je na udaru istrage odstupiti kaže da se to mora i ponovio da je "Bačić dva mjeseca nakon što su desetine milijuna kuna bili u sefu kasnije tražio račune i uništavao dokaze, to kaže tajnica Pavošević, ne ja", rekao je i nastavio da je on ponosan što se pridržava zakona.