UN želi pomoći Libanonu: Traže preko 300 milijuna dolara

Ujedinjeni narodi zatražili su u petak 308 milijuna dolara pomoći za Libanon kako bi se nosio s humanitarnim posljedicama rata u kojem je više od 800.000 stanovnika napustilo svoje domove.

"Solidarnost na riječima mora biti popraćena solidarnošću na djelu", rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, koji je najavio kampanju iz Bejruta. Izrael je prošli tjedan pokrenuo ofenzivu protiv Hezbolaha nakon što je ta libanonska proiranska militantna skupina 2. ožujka otvorila vatru na njih, rekavši da osvećuje ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Hezbolah je nastavio s dnevnim raketnim napadima i napadima dronovima, dok je Izrael proširio svoje kopnene operacije i zračne napade. Bombardirao je libanonski grad Bejrut u četvrtak, kao i druge dijelove zemlje u petak. Gotovo 700 ljudi je ubijeno u napadima, a više od 800.000 je raseljeno nakon izraelskih upozorenja da se stanovnici sklone.

Novi su doprinosi od ključne važnosti No humanitarne organizacije kažu da su ih financijska ograničenja već prisilila na racioniranje zaliha te da su novi doprinosi od ključne važnosti. "Ciljamo samo one koji su stvarno na rubu gladi ili gladuju", rekao je Carl Skau, zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu. "S porastom potreba će se morati povećati i resursi, nikako se ne smiju smanjiti", rekao je Skau za Reuters. Humanitarne organizacije upozorile su da su globalne krize ograničile njihov odgovor u Libanonu, zemlji koja je već teško pogođena ekonomskom krizom 2019., eksplozijom u luci u Bejrutu 2020. i ratom između Hezbolaha i Izraela 2024.