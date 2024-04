UN: U Sredozemlju nestalo 45 migranata, četiri mrtve migrantice kod Španjolske

U odvojenom brodolomu, talijanska obalna straža rekla je u srijedu da je pronašla tijela devetero ljudi i spasila 22 osobe, a 15 ih se vodi nestalima. Preživjeli su prevezeni na obližnji talijanski otok Lampedusu, prvu luku migranata koji nastoje doći do Europske unije.

U odvojenom incidentu, mali brod s tijelima četiri žene za koje se vjeruje da su migrantice pronađen je pored obale Cartagene na jugu Španjolske, objavile su spasilačke službe u petak.

Brod je otkriven u četvrtak oko 11,5 nautičkih milja od obale.

Alžir je udaljen od Cartagene više od 200 kilometara i relativno malen broj migranata pokušao je doći do Europe tim dijelom mora. Više ljudi pokušava doći do Španjolske iz Zapadne Afrike prelaskom Atlantika do španjolskih Kanarskih otoka.