UN: Gotovo osam tisuća ljudi poginulo je ili nestalo na migrantskim rutama

„Ovi brojevi svjedoče o našem kolektivnom neuspjehu u sprječavanju ovakvih tragedija”, rekla je na brifingu za novinare u Ženevi Maria Moita iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Iako je službenih broj od 7904 poginulih ili nestalih osoba manji u odnosu na rekordnih 9197 iz 2024. godine, IOM navodi kako je to djelomično posljedica 1500 dvojbenih slučajeva koji su ostali nepotvrđeni zbog smanjenja proračuna za pomoć.

Više od četiri na svakih deset smrtnih slučajeva i nestanaka dogodilo se na morskim rutama prema Europi. Mnogi slučajevi su takozvani „nevidljivi brodolomi” u kojima cijeli brodovi nestaju na moru i nikada ne budu pronađeni, navodi IOM u novom izvješću.

Na zapadnoafričkoj ruti prema sjeveru zabilježeno je 1200 smrtnih slučajeva, dok je Azija izvijestila o rekordnom broju poginulih, uključujući stotine izbjeglica iz naroda Rohindža koji bježe od nasilja u Mjanmaru ili bijede u pretrpanim izbjegličkim kampovima u Bangladešu.

„Rute se mijenjaju ako odgovor na sukobe, klimatske pritiske i promjene politika, ali rizici su i dalje vrlo stvarni”, priopćila je direktorica IOM-a Amy Pope.

„Iza ovih brojeva stoje ljudi koji kreću na opasna putovanja i obitelji koje čekaju vijesti koje možda nikada neće stići”, dodala je.