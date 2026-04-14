Španjolska odobrava boravak pola milijuna migranata, oporba žestoko protiv

S druge strane, Narodna stranka (PP), španjolska konzervativna oporba obećala je da će pokušati blokirati legalizaciju jer, tvrde, ona nagrađuje ilegalne migrante i potiče dolazak novih.

BBC navodi da vladin plan obuhvaća izdavanje jednogodišnje boravišne dozvole s mogućnošću produljenja. Kako bi ispunili uvjete, podnositelji zahtjeva moraju dokazati da su već proveli pet mjeseci živeći u Španjolskoj te da nemaju počinjenkih kaznenih djela. Za to je predviđen rok od 16. travnja do kraja lipnja.

Španjolski premijer kazao je da su ti migranti potrebni za održavanje gospodarstva i javnih usluga dok istodobno stanovništvo stvari. Ističe da su migranti pomogli 'izgraditi bogatu, otvorenu i raznoliku Španjolsku' kakvoj, prema njegovim riječima, teže. Stoga ovaj potez ocjenjuje ispravnim za državu.

Istraživački centar Funcas procjenjuje da u Španjolskoj živi oko 840.000 osoba s nereguliranim statusom, od kojih velika većina dolazi iz Latinske Amerike. I socijalističke i vlade Narodne stranke (PP) u prošlosti su provodile amnestije za migrante. Najnovija je bila 2005. godine, kada je 577.000 ljudi dobilo boravišni status pod socijalističkom vladom, piše BBC.

Istovremeno, mnoge europske zemlje pooštruju migracijsku politiku. Katolička Crkva, za razliku od toga, podržala je vladin zakon.