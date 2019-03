Uljanikovce pohapsio čovjek za posebne zadatke: U lisice je stavio i Bandića te prokazao Milijana Brkića

Optužbe Ante Nobila, odvjetnika donedavnog šefa Uljanika Giannija Rossande, jučer uhićenog u velikoj policijskoj akciji, kako je riječ o 'političkom igrokazu', nisu pale na plodno tlo. Možda i bi da na čelu operativne grupe od stotinu policajaca koja je jučer krenula u akciju uhićivanja dvanaestorice bivših i sadašnjih šefova u Uljanik grupi nije Božo Barbarić. Šef riječkog policijskog Uskoka (PNUSKOK) poznat je kao beskompromisan operativac. Barbarić nema problema s raskrinkavanjem mulja u policijskim redovima, a pokazao je i da ima hrabrosti krenuti na osobe s jakom političkom pozadinom, poput Milijana Brkića

'I pauka na zidu i miša u rupi - bio nam je moto. Nikog nismo štedjeli, išli smo i do najmanje sitnice. Tko god i malo skrene, tako će završiti, neka zna da će biti otkriven, ma u kojoj se rupi skrivao. To je poruka svima', rekao je tada odlučno Barbarić.

Riječ je o raskrinkavanju zločinačke hobotnice za trgovinu drogom kojoj je na čelu bio ni manje ni više nego Amir Jusufović, inspektor u Odjelu za borbu protiv droge istarske policije. Od 23 okrivljenika, četvorica su bili policajci.

Ne da se impresionirati nečijom pozicijom...

No Barbarićevo je ime u javnosti najviše odzvonilo za nedavne afere SMS. Otkriveno je kako je upravo on autor izvještaja naslovljenog 'Kompromitacija posebnih izvida'. Naime, tijekom istrage elitne prostitucije, u kojoj su se kao klijenti našli do danas javnosti skrivena 'velika' imena iz politike i ostalih sfera javnog života, Barbarić je otkrio kako je došlo do probijanja istrage.