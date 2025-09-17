prve pošiljke

Ukrajini stižu moćni projektili za Patriote i HIMARS-e

I.V./Hina

17.09.2025 u 21:46

Volodimir Zelenski i Patriot - Ilustracija
Volodimir Zelenski i Patriot - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: JENS BUETTNER / POOL
Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskom.

Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.

Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.

