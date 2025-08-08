Ukrajina naoružava poljoprivredne avione, njima će rušiti ruske dronove

Ukrajina je modernizirala laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, naoružala ga raketama i njime namjerava rušiti ruske dronove
Modernizirani laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, proizvod češke tvrtke Zlin, opremljen raketama zrak-zrak uočen je na ukrajinskom nebu, a snimka je objavljena na društvenim mrežama. Na njoj se vidi da je ovaj civilni turbopropelerac preuređen za izvršavanje misija protuzračne obrane tako što je opremljen raketama R-73.
Rakete kratkog dometa R-73 postavljene su na dva podkrilna nosača AKU-73. Upotreba raketa iz neborbenog aviona moguća je zbog njihove potpune autonomije, odnosno zato što one ne zahtijevaju složenu integraciju s radarom aviona, nego za praćenje cilja koriste infracrveni sustav navođenja, pa glava rakete sama 'hvata' cilj po toplinskom tragu.
Tehnički podaci aviona Z-137 Agro Turbo
- posada - 1
- putnici - 1
- najveća brzina - 285 km/h
- najveća visina leta - 5500 metara
- težina praznog aviona - 1250 kg
- najveća težina pri polijetanju - 2525 kg
- raspon krila - 13,63 m
- dužina - 10,46 m
- visina - 3,51 m
Kako piše ukrajinski portal Militarnyi, ciljeve se može tražiti uz pomoć informacija sa zemaljskih radara, prema kojima pilot aviona prilagođava visinu i smjer leta aviona. S obzirom na vrstu naoružanja i sposobnost zrakoplova da postigne brzine doi 280 km/h, zadaci ove nove ukrajinske borbene jedinice mogli bi uključivati presretanje ruskih jurišnih i izviđačkih dronova.
Portal piše da korištenje turbopropelerskih aviona za takve zadatke može značajno povećati sposobnosti ukrajinskih Zračnih snaga, kao i rasteretiti borbene avione tipa F-16 i Mirage 2000 za zadatke višeg prioriteta, primjerice za rušenje krstarećih raketa kojima ruska vojska svakodnevno gađa ukrajinske gradove i vojne položaje.
Vrhovni zapovjedniik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski nedavno je najavio uvođenje lakih aviona za borbu protiv dronova.
Osnovni podaci o raketi R-73
Raketa R-73 sovjetska je raketa zrak-zrak kratkog dometa, a u operativnoj upotrebi je od 1982. Sastavni su dio arsenala gotovo svih borbenih aviona i i helikopteri iz bivšeg Sovjetskog Saveza, od MiG-a 21 i 29, preko Su-24 i 30 do helikoptera Mi-24 ili Ka-50.
- težina - 105 kg
- dužina - 2930 mm
- kalibar- 165 mm
- domet - 20-40 km
- brzina - 2,5 maha
'Jedan od najperspektivnijih načina suzbijanja bespilotnih letjelica tipa Šahid je korištenje lakih aviona. Imamo ih, a imamo i nove projekte uz financijsku i materijalnu pomoć naših stranih partnera. Ovo područje će se nastaviti razvijati. Dobivamo moderne lake avione s modernim naoružanjem i navigacijskom opremom, što će povećati učinkovitost suzbijanja ruskih jurišnih dronova', rekao je Sirski.