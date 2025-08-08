SNALAŽLJIVOST

Ukrajina naoružava poljoprivredne avione, njima će rušiti ruske dronove

08.08.2025 u 22:03

Naoružani ukrajinski Z-137 Agro Turbo
Naoružani ukrajinski Z-137 Agro Turbo Izvor: Screenshot / Autor: Militarnyi Videonews
Ukrajina je modernizirala laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, naoružala ga raketama i njime namjerava rušiti ruske dronove

Modernizirani laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, proizvod češke tvrtke Zlin, opremljen raketama zrak-zrak uočen je na ukrajinskom nebu, a snimka je objavljena na društvenim mrežama. Na njoj se vidi da je ovaj civilni turbopropelerac preuređen za izvršavanje misija protuzračne obrane tako što je opremljen raketama R-73.

Rakete kratkog dometa R-73 postavljene su na dva podkrilna nosača AKU-73. Upotreba raketa iz neborbenog aviona moguća je zbog njihove potpune autonomije, odnosno zato što one ne zahtijevaju složenu integraciju s radarom aviona, nego za praćenje cilja koriste infracrveni sustav navođenja, pa glava rakete sama 'hvata' cilj po toplinskom tragu.

Tehnički podaci aviona Z-137 Agro Turbo

  • posada -  1
  • putnici - 1
  • najveća brzina - 285 km/h
  • najveća visina leta - 5500 metara
  • težina praznog aviona - 1250 kg
  • najveća težina pri polijetanju - 2525 kg
  • raspon krila - 13,63 m
  • dužina - 10,46 m
  • visina - 3,51 m

Kako piše ukrajinski portal Militarnyi, ciljeve se može tražiti uz pomoć informacija sa zemaljskih radara, prema kojima pilot aviona prilagođava visinu i smjer leta aviona. S obzirom na vrstu naoružanja i sposobnost zrakoplova da postigne brzine doi 280 km/h, zadaci ove nove ukrajinske borbene jedinice mogli bi uključivati presretanje ruskih jurišnih i izviđačkih dronova.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Militarnyi Videonews

Portal piše da korištenje turbopropelerskih aviona za takve zadatke može značajno povećati sposobnosti ukrajinskih Zračnih snaga, kao i rasteretiti borbene avione tipa F-16 i Mirage 2000 za zadatke višeg prioriteta, primjerice za rušenje krstarećih raketa kojima ruska vojska svakodnevno gađa ukrajinske gradove i vojne položaje.

Vrhovni zapovjedniik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski nedavno je najavio uvođenje lakih aviona za borbu protiv dronova.

Osnovni podaci o raketi R-73

Raketa R-73 sovjetska je raketa zrak-zrak kratkog dometa, a u operativnoj upotrebi je od 1982. Sastavni su dio arsenala gotovo svih borbenih aviona i i helikopteri iz bivšeg Sovjetskog Saveza, od MiG-a 21 i 29, preko Su-24 i 30 do helikoptera Mi-24 ili Ka-50.

  • težina - 105 kg
  • dužina - 2930 mm
  • kalibar- 165 mm
  • domet - 20-40 km
  • brzina - 2,5 maha

'Jedan od najperspektivnijih načina suzbijanja bespilotnih letjelica tipa Šahid je korištenje lakih aviona. Imamo ih, a imamo i nove projekte uz financijsku i materijalnu pomoć naših stranih partnera. Ovo područje će se nastaviti razvijati. Dobivamo moderne lake avione s modernim naoružanjem i navigacijskom opremom, što će povećati učinkovitost suzbijanja ruskih jurišnih dronova', rekao je Sirski.

