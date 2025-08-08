Ukrajina naoružava poljoprivredne avione, njima će rušiti ruske dronove

Ukrajina je modernizirala laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, naoružala ga raketama i njime namjerava rušiti ruske dronove

Modernizirani laki poljoprivredni avion Z-137 Agro Turbo, proizvod češke tvrtke Zlin, opremljen raketama zrak-zrak uočen je na ukrajinskom nebu, a snimka je objavljena na društvenim mrežama. Na njoj se vidi da je ovaj civilni turbopropelerac preuređen za izvršavanje misija protuzračne obrane tako što je opremljen raketama R-73.

Rakete kratkog dometa R-73 postavljene su na dva podkrilna nosača AKU-73. Upotreba raketa iz neborbenog aviona moguća je zbog njihove potpune autonomije, odnosno zato što one ne zahtijevaju složenu integraciju s radarom aviona, nego za praćenje cilja koriste infracrveni sustav navođenja, pa glava rakete sama 'hvata' cilj po toplinskom tragu.

Tehnički podaci aviona Z-137 Agro Turbo posada - 1

putnici - 1

najveća brzina - 285 km/h

najveća visina leta - 5500 metara

težina praznog aviona - 1250 kg

najveća težina pri polijetanju - 2525 kg

raspon krila - 13,63 m

dužina - 10,46 m

visina - 3,51 m

Kako piše ukrajinski portal Militarnyi, ciljeve se može tražiti uz pomoć informacija sa zemaljskih radara, prema kojima pilot aviona prilagođava visinu i smjer leta aviona. S obzirom na vrstu naoružanja i sposobnost zrakoplova da postigne brzine doi 280 km/h, zadaci ove nove ukrajinske borbene jedinice mogli bi uključivati presretanje ruskih jurišnih i izviđačkih dronova.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Militarnyi Videonews

Portal piše da korištenje turbopropelerskih aviona za takve zadatke može značajno povećati sposobnosti ukrajinskih Zračnih snaga, kao i rasteretiti borbene avione tipa F-16 i Mirage 2000 za zadatke višeg prioriteta, primjerice za rušenje krstarećih raketa kojima ruska vojska svakodnevno gađa ukrajinske gradove i vojne položaje. Vrhovni zapovjedniik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski nedavno je najavio uvođenje lakih aviona za borbu protiv dronova.

Osnovni podaci o raketi R-73 Raketa R-73 sovjetska je raketa zrak-zrak kratkog dometa, a u operativnoj upotrebi je od 1982. Sastavni su dio arsenala gotovo svih borbenih aviona i i helikopteri iz bivšeg Sovjetskog Saveza, od MiG-a 21 i 29, preko Su-24 i 30 do helikoptera Mi-24 ili Ka-50. težina - 105 kg

dužina - 2930 mm

kalibar- 165 mm

domet - 20-40 km

brzina - 2,5 maha