Ukrajina na papiru ima tenkova koliko i Rusija, no Rusi imaju asa u rukavu

Nakon šesnaest mjeseci krvavog rata, Ukrajina bi uskoro mogla dostići Rusiju po broju aktivnih tenkova, objavio je Bloomberg ranije ovog tjedna.

Prema 'The Military Balance 2023.', izvještaju koji objavljuje američka skupina International Institute for Strategic Studies, Rusija je rat u veljači 2022. počela s 3417 aktivnih tenkova, a Ukrajina s 987. No zbog teških ruskih gubitaka i velikih zapadnih donacija, brojke su se zamalo izjednačile.