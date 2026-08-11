Ukraden Segway vrijedan nekoliko stotina eura: Prepoznajte li muškarca s fotografije?

Policija traga za počiniteljem koji je 3. kolovoza 2026. u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre u Novigradu ukrao električni romobil marke Segway, crne boje.

Policija je objavila fotografiju osobe koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozvala građane da se jave ako je prepoznaju ili imaju druge korisne informacije.

Informacije se mogu dostaviti Policijskoj postaji Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie na broj 192 ili 052 533 439, kao i putem e-maila pp.umag@mup.hr.