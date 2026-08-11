policija traži pomoć

Ukraden Segway vrijedan nekoliko stotina eura: Prepoznajte li muškarca s fotografije?

M. Šu.

11.08.2026 u 13:25

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Istarska
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Policija traga za osobom koja bi mogla imati informacije o krađi električnog romobila Segway u Novigradu. Romobil je 3. kolovoza ukraden kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre, a vlasnik je 32-godišnji državljanin Srbije.

Policija traga za počiniteljem koji je 3. kolovoza 2026. u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre u Novigradu ukrao električni romobil marke Segway, crne boje.

Krađom je 32-godišnji državljanin Srbije oštećen za nekoliko stotina eura.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Istarska

Policija je objavila fotografiju osobe koja bi mogla imati saznanja o događaju te pozvala građane da se jave ako je prepoznaju ili imaju druge korisne informacije.

Informacije se mogu dostaviti Policijskoj postaji Umag-Umago s ispostavom Buje-Buie na broj 192 ili 052 533 439, kao i putem e-maila pp.umag@mup.hr.

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